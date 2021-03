Maggioranza compatta con Landella: verso il 'Giovedì di passione', si allontana il 'Governo dei migliori'

Con molta probabilità la prossima Giunta non sarà formata dal 'Governo dei migliori'. Dovrebbe ricalcare invece, a grandi linee, l'impostazione attuale.

Eppure, nella riunione fiume di maggioranza di ieri, si sarebbe discusso del tentativo di stravolgerla. Una strada che sembrerebbe impercorribile, se è vero, come filtra, che l'idea di mettere l'esecutivo del governo cittadino nelle mani di tecnici e professionisti non avrebbe convinto i più.

Non sarebbe previsto alcun azzeramento, ma un semplice rimpastino. D'altronde ci sono ancora due caselle da riempire, che la Lega rivendica. Si tratta delle poltrone vuote dei Servizi Sociali e del vicesindaco, abbandonate da Raffaella Vacca e Paolo La Torre, quest'ultimo tornato a fare il soldato semplice.

Tutto rimandato al giovedì, 'di passione', della prossima settimana. Dopo Pasqua l'attività amministrativa - fortemente provata dalla vicenda della presidenza del Consiglio comunale e uscita malconcia dalle vicende giudiziarie che l'hannno interessata, oltre che dalla notizia dell'insediamento della commissione d'accesso agli atti - dovrebbe ripartire nel segno della continuità amministrativa che i partiti principali - Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega - avrebbero garantito al sindaco.

La Lega ha confermato il sostegno a Franco Landella attraverso i segretari cittadini e provinciali, Daniele Cusmai e Antonio Vigiano, sgombrando così il campo da ogni equivoco e bloccando eventuali fughe in avanti su input di Matteo Salvini. Riprova ne è il comunicato del segretario regionale Roberto Marti.

"La priorità della politica in questo complicato momento storico è lavorare per la città di Foggia, al fianco dei comparti più colpiti dalla pandemia, con impegno e serietà, sostenendo la continuità amministrativa. Ogni altro ragionamento in questo momento, sia chiaro, è fuori dal perimetro di discussione, da qualunque parte arrivi, frutto evidentemente di posizioni personali che non collimano con quella della coalizione di governo e che, pertanto, non possono trovare alcuna forma di condivisione. La Lega è al lavoro per potenziare l'azione amministrativa incidendo più e meglio nelle problematiche della comunità, e lo farà partendo dall'impiego di adeguate competenze nei ruoli di giunta. Siamo assolutamente consapevoli del momento straordinario che la città attraversa. Ed è proprio per questo che intendiamo essere in campo, spendendo le nostre migliori risorse e più sane energie al servizio di Foggia e dei foggiani" il commento di Cusmai e Vigiano.