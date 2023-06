La Cgil dice ‘no’ alla riforma per l’edilizia residenziale pubblica: “Premia gli abusivi”

La riforma per l’edilizia residenziale pubblica, approvata per il momento dalla Commissione del Consiglio regionale della Puglia che si occupa di urbanistica, “contiene misure che sanano, e addirittura premiano, un atto illecito qual è quello di occupare senza averne titolo un alloggio di edilizia residenziale”. A lanciare l’allarme è la Cgil Puglia, che invoca l’intervento del presidente Michele Emiliano.

Si tratta della proposta di legge di modifica dell’articolo 13 (‘Subentro nella domanda di assegnazione’) della legge regionale n.10 del 2014 ‘Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica’, di cui sono firmatari i consiglieri Pd Lucia Parchitelli e Filippo Caracciolo, approvata a maggioranza dalla commissione presieduta da Paolo Campo.

“In una regione dove sono migliaia le richieste di alloggi popolari a fronte della scarsa disponibilità, con città dove la criminalità organizzata ha allungato i suoi tentacoli sulla gestione delle assegnazioni – pensiamo alle argomentazioni che hanno portato allo scioglimento dell’amministrazione comunale di Foggia per infiltrazioni mafiose - tutto questo è irricevibile e rappresenta un vulnus per quelle famiglie che invece hanno atteso e attendono una risposta dalle amministrazioni nel rispetto della legge”, affermano dal sindacato.

Secondo i promotori dell’iniziativa, invece, le modifiche e integrazioni apportate dopo più di un anno di lavoro rendono più efficace la disciplina attualmente in vigore. In particolare, la consigliera regionale Parchitelli evidenzia l’introduzione della decadenza dall’assegnazione per gli autori di delitti di violenza domestica e l’istituzione da parte dell’ente gestore di un fondo sociale per coloro che non sono in grado di sostenere l’onere del canone di locazione.

La modifica conforma l’ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti. Contempla, ad esempio, l’adeguamento alla legge nazionale n. 80 del 23 maggio 2014, la quale prevede l'assegnazione a chi abbia già occupato l'alloggio da almeno tre anni sino all'entrata in vigore della legge 80. Gli assegnatari, tra le altre cose, non dovranno aver subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

Altre modifiche intervengono sul procedimento per l’assegnazione tramite bando pubblico, sui punteggi da attribuire, sull’accertamento del reddito, sulla facoltà dei comuni di pubblicare bandi integrativi, sulla verifica dei requisiti prima dell’assegnazione, sulla disponibilità degli alloggi da assegnare, sui tempi per la scelta e consegna degli alloggi, sul subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione. Ed ancora, si è intervenuti nella parte della legge riguardante l’occupazione e le cessioni illegali degli alloggi, con la previsione di una sanzione amministrativa da versare al Comune.

Una sottocommissione istituita appositamente si è occupata di fare sintesi di tutti gli emendamenti presentati. Ora la proposta di legge dovrà approdare in Consiglio regionale per la definitiva approvazione.