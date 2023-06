Allarme Tari a San Giovanni Rotondo, la maggioranza rassicura i commercianti: "Non ci sarà alcun aumento"

“Non ci sarà nessun aumento”. La rassicurazione a proposito della Tari a San Giovanni Rotondo arriva dal sindaco Michele Crisetti, dall’assessore all’Ambiente Matteo Masciale, dai consiglieri di maggioranza e da Partito Democratico, San Giovanni Rotondo Popolare, Partito della Città, Udc e Prima di tutto San Giovanni Rotondo.

Accusano di strumentalizzazioni alcune forze politiche della città. “Si sta lavorando duramente e incessantemente sul progetto e sul bando per far sì che le tariffe Tari restino invariate, nonostante gli adeguamenti normativi obbligatori. Metteremo in campo tutte le agevolazioni possibili per dare respiro alle imprese e alle famiglie”, promettono.

A innescare preoccupazioni e polemiche, era stata una delibera del Consiglio comunale del 30 maggio scorso relativa alla rideterminazione delle tariffe di parte variabile della Tari per le utenze non domestiche. Il prospetto circola da giorni sui social.

In pratica, dall’1 ottobre 2022, una utenza non domestica “abbastanza importante”, vale a dire l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, ha scelto di avvalersi di un operatore privato, e il Comune di San Giovanni Rotondo si è trovato a dover coprire un minor gettito di 273.736 euro. Ha scelto di recuperarlo incrementando la tariffa di parte variabile, così da riuscire a coprire integralmente i costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestito dalla Tecla srl.

In aula, il consigliere Mauro Cappucci aveva annunciato il suo voto contrario, ipotizzando sostanziosi aumenti per tutte le attività commerciali della città, convinto, peraltro, che la questione dell’ospedale fosse stata gestita male perché, oltre a pagare quasi mezzo milione di euro di Tari, poi si doveva sobbarcare un contratto con una società privata per il ritiro dei rifiuti speciali, e il Comune avrebbe potuto risolvere diversamente.

Aveva votato contro anche la consigliera M5S Nunzia Palladino, che la considerava una “mannaia” sulla testa dei commercianti. Ora arriva la promessa della maggioranza che difficilmente potrà disattenderla a un anno dalle elezioni.