Gatta fa prima del centrodestra: "Mi ricandido a guidare la Provincia di Foggia"

"Quattro anni fa, grazie alla fiducia degli amministratori del territorio, al sostegno del centrodestra e delle tante esperienze civiche di governo comunale, ho cominciato la mia avventura come presidente della Provincia. Quattro anni di impegno, progetti e risultati. Quattro anni ricchissimi di iniziative ed attenzione per la Capitanata. Un “capitale” che sono convinto debba essere protetto e meriti continuità amministrativa, anche alla luce dell’apprezzamento ricevuto da tanti sindaci, Consiglieri comunali e comunità della provincia". E' questo l'incipit con il quale Nicola Gatta, allo scadere dell'anno, annuncia l'intenzione di proseguire in questa esperienza, candidansosi alla presidenza dell’Amministrazione provinciale nelle elezioni previste per il prossimo 29 gennaio, "consapevole dell’importanza che queste elezioni rivestono nel momento che stiamo attraversando" scrive.

Proprio ieri il tavolo del centrodestra si era concluso con un nulla di fatto. Tuttavia Gatta va avanti per la sua strada. Non si è fatta attendere la reazione, piccata, del segretario provinciale della Lega, Daniele Cusmai: "Il tavolo del centrodestra, nostro malgrado, non ha restituito una unità di intenti su un nome condiviso da proporre alla Presidenza di Palazzo Dogana. La Lega, con spirito di generosità e respiro identitario, aveva avanzato nelle scorse ore la candidatura di Gianni Rotice, sindaco dal profilo politico inconfondibile e pienamente aderente al perimetro di centrodestra a più riprese invocato dal nostro partito per costruire un progetto chiaro e perfettamente aderente alla compagine che anche a livello nazionale governa il Paese. È per questo motivo che, nel ringraziare il sindaco di Manfredonia per la generosa disponibilità offerta alla coalizione, ci rammarichiamo per la non raggiunta convergenza su una proposta che avrebbe potuto, a nostro parere, rappresentare la giusta sintesi per giocare la sfida di governo della Provincia di Foggia. Nondimeno, continuiamo ad essere convinti delle necessità di scelte politiche nette e coerenti, il che non significa che non possano essere, un attimo dopo, pienamente inclusive. Ma la chiarezza di partenza resta, per noi, elemento non barattabile. Lo dobbiamo al nostro elettorato e ai tanti amministratori che ci rappresentano sul territorio e che ogni giorno profondono il loro impegno per la crescita del centrodestra, anche a queste latitudini. Rotice rappresentava, a nostro modo di vedere, un giusto punto di mediazione ma non certamente l’unico. Diversi altri sono i profili che possono incarnare questa sfida, a partire dal sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro. La Lega continuerà a lavorare fino alla fine per l’unita della coalizione e la chiarezza della proposta politica".

Pochi minuti dopo l'annuncio di Gatta, sui social sono comparse le dichiarazioni del sindaco di Manfredonia Gianni Rotice: "Da mesi, ovvero da quando sono stato invitato a partecipare al tavolo della coalizione, ho avvertito la necessità e auspicato la costruzione di un’area d’area moderata di centrodestra. Un progetto di ampio respiro che nel tempo serva per gettare le basi per la crescita di una nuova e inclusiva classe dirigente, capace di rappresentare i territori, sempre più marginalizzati dalle scelte politiche. In tale contesto sarebbe stata una strategia vincente l’individuazione della figura di un candidato alla Presidenza della Provincia di Foggia. Con molto rammarico, purtroppo, dopo diversi ma infruttuosi incontri, devo constatare che è stato impossibile trovare una coerente soluzione politica. Manca una visione politica attorno alla quale aggregare territori e consensi, con il rischio di alimentare trasversalismi ad uso personale e di corto respiro. In questo modo i partiti, senza una sintesi basata sulla condivisione unitaria ed identitaria, lasciano sindaci, amministratori locali e territori senza punti di riferimento e soprattutto isolati rispetto alle scelte degli scenari dei prossimi impegni elettorali. Nelle recenti elezioni nazionali e nelle ultime tornate amministrative, abbiamo dimostrato che quando la coalizione sceglie assieme candidati e strategie, dimostrandosi unita e compatta, vince convincendo, anche nelle partite più difficili".

Il numero uno di Palazzo Dogana ripercorre le fasi salienti dei suo quattro anni da Presidente. "Siamo dentro una straordinaria stagione di programmazione che ha bisogno di continuare a mantenere vive non soltanto le tantissime strategie messe in campo finora, ma soprattutto la capacità di costruire relazioni, sinergie e collaborazioni. Esattamente ciò che è accaduto nei quattro anni della mia presidenza, durante i quali ho anteposto a tutto il solo ed esclusivo interesse del territorio, dialogando con tutti i livelli istituzionali, con ogni sindaco ed ogni singolo Consigliere comunale per dare risposte alle loro istanze e alle loro sollecitazioni.



Ho ricoperto il mio ruolo avendo innanzitutto un obiettivo: restituire dignità e centralità alla Provincia nelle dinamiche di crescita della Capitanata. Insieme abbiamo saputo fare della Provincia un Ente nuovamente fecondo di idee e fondamentale per ogni processo di sviluppo. Insieme l’abbiamo resa una protagonista assoluta della grande fase di programmazione che si è aperta prima con il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata e poi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ambito nel quale l’UPI mi ha designato come proprio rappresentante nei tavoli nazionali con il Governo.



Abbiamo operato come una squadra, assieme ai Consiglieri provinciali e agli amministratori, senza alcuna distinzione di colore politico, nella profonda convinzione che proprio il ruolo che oggi è assegnato alla Provincia – e che spero sia superato presto con l’abolizione della “Legge Delrio” – meriti il massimo dell’unità e della collaborazione.



Gran parte dell’impegno profuso è stato rivolto a quella che ho sempre considerato la principale priorità della Capitanata: l’ammodernamento infrastrutturale del territorio e, in particolare, la manutenzione delle strade provinciali.



Ad oggi, tra interventi già realizzati, interventi già cantierizzati e interventi programmati la Provincia ha investito nella manutenzione stradale, in soli quattro anni, centinaia di milioni di euro. Una cifra che credo non si sia mai vista nel recente passato. E per la quale è stata assicurata la massima attenzione ad ogni angolo del territorio: dal Gargano ai Monti Dauni, dal Tavoliere Nord al Tavoliere Sud. Ne sono una conferma i recentissimi Accordi Quadro, per i quali la nostra Stazione Unica Appaltante ha già individuato i soggetti attuatori ed i cui lavori partiranno nei prossimi giorni con un investimento di 43 milioni di euro.



Le infrastrutture sono un elemento essenziale nelle politiche di sviluppo, perché non può esserci alcuna valorizzazione delle nostre eccellenze culturali, turistiche, paesaggistiche, enogastronomiche e produttive senza servizi adeguati. Un’attenzione speciale che abbiamo riservato anche all’altra funzione essenziale dell’Ente: l’edilizia scolastica, in cui sono stati investiti circa 42 milioni di euro.



Nello stesso tempo abbiamo operato guardando al futuro, a partire dal progetto per la realizzazione della Strada Regionale 1, rimasto abbandonato per 40 anni ed al quale siamo riusciti a restituire una centralità nazionale, ottenendo finanziamenti per oltre 110 milioni di euro.



Un’opera destinata a rivoluzionare la viabilità provinciale, a sottrarre al loro isolamento le comunità delle Aree interne dei Monti Dauni, a migliorare i collegamenti con il Gargano e che sarà al servizio di importanti città come Lucera e San Severo. Ed in grado di contribuire a definire, anche a supporto delle zone industriali del territorio, una migliore attrattività per gli investimenti".

E' sulla scorta "di questo robusto patrimonio" che il sindaco di Candela chiede di nuovo la fiducia degli amministratori del territorio. "Non una “cambiale in bianco” o vaghe promesse. Ai sindaci e ai consiglieri comunali della nostra provincia chiedo di giudicare in piena serenità quanto è stato fatto in questi quattro anni e di proseguire nel percorso che abbiamo costruito insieme. Per continuare a “fare squadra”, difendendo i tantissimi risultati raggiunti e l’importanza che il territorio ha saputo recuperare ed ottenere".