Provinciali, Gatta tira fuori gli artigli: “Di Mauro candidato civetta e Potenza sfasciatore seriale”

Il presidente della Provincia di Foggia uscente si ricandida e spara a zero contro gli avversari

Spara a zero contro gli avversari il presidente della Provincia di Foggia uscente, Nicola Gatta, che oggi ha presentato la sua ricandidatura. Ne ha per tutti. La proposta del cosiddetto ‘centrodestra identitario’, secondo lui, “è una candidatura civetta voluta dal sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti”, frutto addirittura di “un patto trasversale, con una grande confusione politica”.

Oltre a insinuare il sospetto di inciuci, il sindaco di Candela smentisce di aver iniziato a raccogliere le firme due mesi fa e picchia duro: “Solite chiacchiere di chi si spaccia per essere di centrodestra e, considerata la sua professione da ingegnere, dovrebbe costruire, invece è uno sfasciatore seriale. Mi riferisco al sindaco di Apricena Antonio Potenza. L’abbiamo visto già qualche anno fa quando ruppe il tavolo del centrodestra e fece vincere Francesco Miglio. E abbiamo la Lega che è palesemente e certamente alleata di Michele Emiliano, e lo abbiamo visto in questi giorni anche con foto scattate sul corso principale”.

La partita è aperta a sentire lui, e a sua avviso “non va caratterizzata fortemente dal punto di vista politico”. La sua candidatura, sostenuta da Fratelli d’Italia, Udc e Forza Italia, è stata sottoscritta da 222 amministratori. “Sono firme di tanti amministratori che hanno creduto in questi quattro anni di lavoro straordinario che è stato fatto a favore del territorio di Capitanata - afferma il presidente Gatta - Amministratori che, al di là dell’appartenenza politica, hanno voluto dare un segnale evidente, chiaro, di sostegno a me e ad un gruppo straordinario che mi sta seguendo e sta portando risultati tangibili e sotto gli occhi di tutti”. A Palazzo Dogana, tra gli altri, oggi c’erano il sindaco di Alberona Leonardo De Matthaeis, e i consiglieri provinciali Rino Pezzano, Antonio Zuccaro - che ha autenticato le firme - e Liliana Rinaldi. Niente foto di gruppo e non si sono visti i segretari dei partiti.

“La partita va giocata fino alla fine – conclude Gatta - Sono molto fiducioso, perché in questi quattro anni ho avuto modo di interloquire con tutti gli amministratori di centrodestra e di centrosinistra, e non ho fatto mai mancare la mia vicinanza e fatti concreti che hanno portato a risultati importanti per i loro territori”.