I consiglieri comunali di 'Lesina al Centro' aderiscono al movimento del senatore Cassano

Dall’esperienza di 'Lesina al Centro' nasce una nuova realtà. I consiglieri comunali Nello Montoro, Angela Calà e Attilio Armando Lombardi, hanno aderito al più ampio progetto 'Italia Popolare - Puglia Popolare', "perché i principi che hanno caratterizzato la campagna elettorale, ed in primis la nostra idea di politica al servizio del cittadino, si rispecchiano pienamente nei valori" del movimento che in Puglia fa capo a Massimo Cassano. "Un movimento civico, centrista e moderato, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutti, lontano dalle dinamiche che per anni hanno caratterizzato il modus operandi delle vecchie classi politiche.Una visione di comunità che non lascia nessuno indietro, che include, che trova nel confronto, anche aspro, la via maestra per la crescita" si legge in una nota stampa del neo gruppo consiliare d'opposizione

"Da subito lavoreremo in piena sinergia con “Italia Popolare - Puglia Popolare” rafforzando ancora di più la nostra azione politica che, seppur di opposizione, sarà sempre ricca di proposte costruttive, ragionate e indirizzate allo sviluppo sociale, economico e civile del territorio" aggiungono Montoro, Calà e Lombardi.

L'ex candidato sindaco Nello Montoro assume il ruolo di coordinatore cittadino: "Nel ringraziare per la fiducia il responsabile regionale, senatore Massimo Cassano, confermo la volontà di continuare a costruire con le varie forze politiche già presenti in Lesina al Centro e auspico un ulteriore ampliamento della partecipazione da parte sia degli altri movimenti di ispirazione moderata, che di tutti i cittadini intenzionati a fornire il loro contributo finalizzato alla crescita della nostra amata Lesina. Insieme è possibile, la rivoluzione gentile continua!"