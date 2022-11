A Foggia nasce D!Vento, una sfida alla città: "Noi parte attiva della rinascita"

E' stata presentata questo pomeriggio 'D!Vento', l'associazione fondata sulla partecipazione politica e sulla cittadinanza attiva, che si propone di mettere insieme nuove energie e nuove idee per promuovere una rinascita della città. "Una sfida a Foggia". Ispirata all'esperienza delle politiche generative di Guglielmo Minervini, l'obiettivo è “fare qualcosa” per la città capoluogo della Capitanata." Vogliamo stimolare un ruolo attivo della cittadinanza nella costruzione di nuove visioni e nuove politiche, attraverso metodi generativi e di partecipazione dal basso" spiega il presidente Luciano Beneduce.

Durante l'evento - che si è svolto presso l’Auditorium della Biblioteca Magna Capitana - sono state presentate le prime iniziative promosse dalla neonata associazione: la scuola popolare antimafie e la mobilità sostenibile con il progetto 'Via Libera'. "Stiamo in questi giorni mettendo insieme le comunità scolastiche e le associazioni per progetti generativi che, interrogando direttamente le persone ed i loro bisogni, vogliono capovolgere lo sguardo e la prospettiva delle persone ed il loro rapporto con la comunità e le istituzioni".

E ancora, "Ci chiamiamo D!Vento perché vogliamo essere come il vento, soffiare liberi ed inesorabili sulla città, infilarci in tutti gli spazi prendendone la forma" aggiungono Beneduce, Pierluigi Bevilacqua e Paola Calzoni del comitato esecutivo dell’associazione. "Ci chiamiamo D!Vento perché vogliamo diventare parte attiva di un processo di rigenerazione della nostra città, di riscrittura di un patto sociale di cui tutti si sentano destinatari ed attori. Il nostro punto esclamativo è una presa di posizione, un'affermazione, un impegno. C’è una grande domanda di futuro per Foggia, è tempo di provare a dare risposte, insieme".