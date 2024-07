Il 'Museo del mare' rischia di affondare: "Potrebbe andar perso per sempre"

L'ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice lancia un appello all'attuale primo cittadino Domenico La Marca e al Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, facendo da megafono all’istanza di Giovanni Simone, Presidente del Centro Cultura del Mare Manfredonia: "Va riassegnata la sede al 'Museo del mare di Manfredonia', di cui il sottoscritto, da sindaco, il 9 aprile 2022 era riuscito a sbloccarne l’apertura presso il piano terra dell’Istituto Ipeoa 'Lecce' dopo anni di controversie burocratiche".

Da qualche mese l’immobile è oggetto di interventi di ristrutturazione con fondi Pnrr, quindi il museo è stato smantellato e - evidenzia Rotice - "sfrattato senza certezze sulla sua ricollocazione, ne è stato possibile per il Centro Cultura del Mare avere interlocuzioni e mediazioni per non disperdere un patrimonio materiale ed immateriale inestimabile".

Reperti e tecniche di pesca della marineria, modellistica e cantieristica navale, conchiglie del Golfo e del Gargano, acquari marini, il mondo dei cetacei, il delfino Filippo, biblioteca e fototeca del mare. "Tutto ciò rischia di andare perso, per sempre, e Manfredonia non può e non deve permetterlo".

L'ingegnere aggiunge e conclude rivolgendo un appello al suo successore: "Ho incontrato il prof. Simone, risorsa culturale e sociale importante per la nostra città, deluso e sconfortato, quasi in lacrime. Il Museo del Mare di Manfredonia era diventato un punto di riferimento scientifico, didattico e turistico con numeri importanti e deve continuare ad esserlo per le nuove generazioni. Lo scorso agosto, con grande successo, avevano portato il potenziale del Museo fuori dalle mura di quell’immobile, con la 'Rievocazione storica della Sciabica' in spiaggia Castello, manifestazione suggestiva capace di valorizzare e promuovere la cultura marinara di Manfredonia, tra le più antiche ed importanti del Mediterraneo. Non può esserci futuro senza storia. Ed allora spero che al più presto il “Museo del Mare” di Manfredonia torni ad avere una sede come bel bigliettino da visita del territorio, potendo nuovamente contare sull’impegno, sulle capacità e la passione del prof. Simone".