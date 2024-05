Gino Lisa, pressing per la continuità territoriale: mozione bipartisan per scrivere "tutta un'altra storia"

Sono 17 i firmatari di una mozione che, in caso di approvazione, impegnerebbe la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ad attivarsi per conseguire una serie di obiettivi per l’aeroporto Gino Lisa, in primis, per fare tutto quanto in suo potere per i voli in regime di continuità territoriale.

A promuoverla, è il consigliere comunale di maggioranza Pasquale Cataneo, che nella sua presentazione omette volutamente il movimento di appartenenza, Italia del Meridione, perché la considera una battaglia senza colori politici, ma il voto potrebbe determinare delle conseguenze proprio sul piano politico.

Nella maggioranza, non firmano il Partito Democratico, Con ad eccezione di Francesco Mancini, componente della Commissione Ambiente e Territorio, Psi, Tempi Nuovi-Azione e l’indipendente Benedetto Buenza.

Nell’opposizione, mancano all’appello l’ex candidato sindaco Nunzio Angiola, che preferisce portare avanti la sua mozione, e Stefania Rignanese, del suo stesso gruppo.

Il primo firmatario si aspetta che le forze politiche che non hanno sottoscritto la mozione la votino in aula, anche presentando eventuali emendamenti, perché la coalizione di cui fa parte, il campo largo progressista, dietro suo impulso, ha inserito i punti relativi alle politiche di sviluppo del Gino Lisa nelle linee programmatiche.

La bozza della mozione è stata redatta in commissione Ambiente e Territorio, dopo diverse audizioni, già prima dell’incontro a Palazzo di Città del management di Aeroporti di Puglia con l’Amministrazione comunale e gli stakeholder in cui il vice presidente Raffaele Piemontese ha reso pubblica la lettera inviata dalla Regione Puglia al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per chiedere ufficialmente di disporre con decreto l’imposizione degli oneri di servizio pubblico sull’aeroporto di Foggia.

Sono 11 i punti della mozione ‘Politiche di sviluppo infrastrutturale e dei servizi di trasporto aereo passeggeri, merci e di protezione civile dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia’. Il primo sollecita una presa di posizione incisiva del Comune di Foggia nella Conferenza dei servizi finalizzata ad individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Foggia.

Segue l'eliminazione degli ostacoli per consentire il completo utilizzo della pista a 2mila metri. Il punto successivo, in buona sostanza, invita la sindaca ad esercitare un pressing per l’innalzamento della classe antincendio e per il riconoscimento di aeroporto di interesse nazionale nel Piano Nazionale Aeroporti.

Pasquale Cataneo non cambia idea sull’ipotesi di allungamento della pista e sul sottopassaggio per innalzare la sicurezza aerea e stradale. “Auspichiamo che si realizzi quello che è stato fatto a Forlì”, ha detto presentando la mozione.

Ad oggi, le caratteristiche della rete infrastrutturale limitrofa allo scalo aeroportuale, secondo il consigliere esperto di infrastrutture e trasporti, sarebbero più simili all’aeroporto di Torino-Caselle, recentemente teatro di un terribile schianto di una Freccia Tricolore, costato la vita ad una bambina in macchina con la famiglia.

La Statale 693 che costeggia il Gino Lisa, peraltro, è una strada a più alta frequentazione, ricorda.

La mozione spinge per il cargo, a partire dalla “predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico-economico in merito all'adeguamento dello scalo, incluso l'allungamento della pista”.

“Non abbiamo visto tradurre in opere e cantieri la previsione della Protezione civile”, evidenzia Cataneo. Da qui, la richiesta di sollecitare l’avvio dei lavori per la realizzazione Centro strategico e polo logistico della Protezione civile regionale.

Seguono la pianificazione dei collegamenti integrati, la ricollocazione della scultura 'Il Volo-Ali Sospese' e l’implementazione di un piano marketing anche attraverso l’utilizzo dei fondi rivenienti dalla tassa comunale di imbarco.

I firmatari chiedono di inviare mozione e delibera a ministero, Enac, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Aeroporti di Puglia, parlamentari e consiglieri regionali eletti in Capitanata, informando periodicamente il Consiglio comunale sugli eventuali sviluppi.

A proposito dei collegamenti, considerate le tendenze di ricerca dal mondo per i viaggi in Italia, dati alla mano, Pasquale Cataneo ritiene che “una delle destinazioni di maggiore attrattività e funzionalità debba essere in Germania”.

La mozione “risulta essere uno dei concreti indirizzi che possono veramente permettere di realizzare, concretamente e insieme tutta un’altra storia per la nostra gente e per la nostra terra, con pari dignità e opportunità”, afferma Cataneo.

E se le dinamiche politiche dovessero “sovrastare gli interessi della comunità”, la mozione potrebbe rappresentare uno spartiacque per il consigliere di Italia del Meridione.