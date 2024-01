Un nuovo Palasport per Foggia, il centrodestra lancia la proposta al Consiglio: “Luogo di vitale importanza”

Un palazzetto dello sport coperto e polifunzionale adeguato e omologato per gare nazionali e internazionali e per ospitare grandi eventi: è il centrodestra, all’opposizione in Consiglio comunale, a proporlo in una mozione.

È sottoscritta da Claudio Amorese, primo firmatario, Raffaele di Mauro, Maurizio Accettulli, Marco Pellegrino, Pasquale Rignanese, Luigi Fusco, Concetta Soragnese e Franco Nunziante.

La proposta di mozione per la realizzazione del nuovo Palasport è stata depositata in Commissione Ambiente e Territorio. Venerdì è calendarizzata la discussione in seduta pubblica e i consiglieri di opposizione invitano tutti gli interessati a partecipare.

Il proposito era stato già annunciato in campagna elettorale in quanto, dall’analisi degli impianti comunali, era emersa l’assenza di un Palasport adeguato allo svolgimento di manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale per grandezza, numero di spettatori, zone di deflusso e servizi da destinare a varie discipline sportive e all’organizzazione di eventi.

“Siamo molto sensibili al tema, avendo già ottenuto finanziamenti per la riqualificazione del Campo Croci Nord ormai prossimo alla consegna, per il rifacimento della piscina olimpionica di via Caggese in stato di avanzamento e per la Tensostruttura presso il campo da baseball a valere sul bando dell’antimafia sociale”, rimarcano i consiglieri di minoranza, rivendicando così anche la paternità dei progetti.

Alcune associazioni e società sportive, fanno sapere, devono rivolgersi ai comuni della provincia e oltre per l’organizzazione delle competizioni sportive. Eppure, fanno notare, Foggia annovera numerosi atleti olimpici e paralimpici che si sono distinti in varie discipline sportive.

Ecco perché la città “non può attendere ulteriormente la programmazione di un luogo di così vitale importanza. È fondamentale valorizzare e dare impulso all’attività sportiva come strumento di socializzazione, integrazione e aggregazione promuovendo la tutela della salute e il benessere psicofisico dei cittadini come previsto dalle finalità del Documento regionale di programmazione dell’impiantistica sportiva”.

La presenza di un palazzetto dello sport, evidenziano, è un attrattore non solo sportivo ma sociale, turistico e culturale con ricadute in termini di visibilità e di indotto economico, anche grazie alla possibilità di organizzare eventi culturali, musicali, teatrali. Per gli otto consiglieri, peraltro, non è procrastinabile la riqualificazione di molti impianti sportivi esistenti.

Per quanto non sia nelle loro intenzioni indicare all’Amministrazione dove realizzare il nuovo palasport, in che tempi e con quali fondi, ritengono che ci siano già strutture e zone individuabili per progettare un palazzetto coperto: a titolo esemplificativo, il campo sportivo di San Paolo al quartiere Cep, dove esiste un project financing approvato con finalità di pubblica utilità, o l’area della Fiera di Foggia e quelle adiacenti.

La mozione è finalizzata a impegnare sindaco e Giunta a realizzare la struttura, previa ricognizione delle aree idonee dal punto di vista urbanistico, “preferibilmente – suggeriscono dai banchi del centrodestra - già tipizzate con destinazione impiantistica sportiva e/o da tipizzare con gli strumenti legislativi e regolamentari vigenti in materia urbanistica, realizzando un progetto di fattibilità anche sul versante economico-finanziario per la predisposizione e progettazione di una struttura sportiva polifunzionale coperta che possa ospitare un numero elevato di spettatori, che le strutture esistenti in città non assicurano”.

I consiglieri chiedono di inserire il progetto all’interno del Dup, il Documento Unico di Programmazione, “immaginando già dalla prossima programmazione economico-finanziaria lo stanziamento di fondi comunali da inserire nel bilancio o il reperimento di finanziamenti a valere su fondi europei, nazionali, regionali, finalizzati all’impiantistica sportiva o forme alternative di finanziamento attraverso partnership pubblico-privato o project financing”.