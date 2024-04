Morto improvvisamente Roberto Falcone, l'ex sindaco cinquestelle originario di Ascoli Satriano: "Era legato a noi"

Ascoli Satriano in lutto per la morte improvvisa avvenuta nella notte del 5 aprile di Roberto Falcone, primo sindaco della storia del Movimento 5 Stelle in Piemonte originario della città dei Grifoni, dove erano nati e vissuti i suoi genitori. La notizia ha lasciato sgomenti non solo i cittadini di Venaria Reale ma anche gli ascolani.

Il sindaco, l'avv. Vincenzo Sarcone, ha fatto sapere che Falcone, stroncato da un malore all'età di 57 anni, sarà ricordato pubblicamente nel corso della prossima seduta consiliare in segno di rispetto e per omaggiarne la memoria. "Era molto legato alla nostra città e ha partecipato a tutte le feste di San Potito a Mappano"

Il post del 9 dicembre 2017

Ascoli Satriano, il paese natale della mia famiglia. La mia storia, i miei genitori. I miei nonni avevano la 'fornace' dove si fabbricavano i mattoni, ed ancora prima, forse, antenati lavoravano il vasellame che oggi viene esposto nei vari musei (fabbricato dal IV secolo AC), con l'argilla proveniente dalla zona chiamata "al serpente". Terra carica di storia, cultura, tradizioni e tanto altro.. Un paese ricco di tutto quello che una civiltà possa elaborare.

Oltre alle mie emozioni personali, nel ripercorrere quei vicoli che mi sembrano raccontare ancora una volta le storie che sentivo da mio padre, di quando orgogliosamente camminavano per il paese e ci presentava ai suoi conoscenti, quando venivamo a trovare i nonni, ora che invece possiamo far visita loro solo più al cimitero.

Giorni di infanzia, passati allegramente a ritrovarsi con cugini e amici, in quegli assolati pomeriggi d'estate. Bello ritrovarsi, bello fare un viaggio così con i miei fratelli, solo noi. Qualche volta serve fare un bagno di ricordi.. e il carico emotivo emerge forte.

Con il sindaco Sarcone abbiamo condiviso alcuni pezzi di storia, a partire dai Grifoni famosi in tutto il mondo, per arrivare ai resti della villa di Faragola, tutti reperti unici e immensamente importanti.

Arrivederci quindi a Mappano a fine gennaio, per il ritrovo con la comunità ascolana presente sul nostro territorio!"