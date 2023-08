E' morto il padre di Giuseppe Conte

Nicola Conte non c'è più. Il padre dell'ex Premier si è spento questa mattina all'età di 93 anni. Era stato segretario comunale di San Giovanni Rotondo, dove il leader del Movimento 5 Stelle nato a Volturara Appula, aveva trascorso l'adolescenza e gli anni del liceo.

La notizia è stata comunicata dal vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè: "Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai familiari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell'assemblea".

Da un po' di tempo le sue condizioni di salute non erano buone. Nel 2018 quando Conte decise di rimettere il mandato nelle mani di Mattarella, al Tg2 disse: "Se tutto naufraga io sono felice perché mio figlio è molto occupato, non soltanto perché fa il professore ma perché Giuseppe ha tanti altri incarichi che avrebbe trascurato nel corso degli anni".

Considerava l'ingresso in politica del figlio un errore: "Non era il momento. Giuseppe è troppo ambizioso, forse è questo il motivo per cui...non c'erano le condizioni ideali per accettare un incarico del genere, gli avevano promesso di fare il ministro della Pubblica Amministrazione, andava bene per lui".

Qualche mese dopo, nel settembre 2018, abbracciò il figlio nella sala consiliare del Comune di San Giovanni Rotondo prima della consegna all'ex Presidente del Consiglio dei Ministri delle chiavi della città (il video).

“La comunità tutta del Movimento 5 Stelle della provincia di Foggia si stringe al Presidente Giuseppe Conte, provato dalla morte dell'amatissimo padre. In un giorno di infinito dolore, esprimiamo sentite condoglianze ai familiari, ai parenti, agli amici, rinnovando la nostra vicinanza e il nostro affetto". Così in una nota l’europarlamentare Mario Furore coordinatore del M5S della Provincia di Foggia