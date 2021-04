Vieste piange la morte di Ragno, ex sindaco ed esponente di rilievo della Dc. Nobiletti: "Una grande perdita"

Addio a Ludovico Ragno, esponente della Democrazia Cristiana e sindaco di Vieste dal '60 al '63 e ventanni dopo dal '79 all''82.

Questo il commento del sindaco Giuseppe Nobiletti: "E' una grande perdita per la nostra comunità. A nome mio personale e della città desidero esprimere i sentimenti di partecipazione al lutto e di profondo cordoglio alla moglie ed ai familiari.

Per divario generazionale non ho goduto il privilegio di una conoscenza diretta, tuttavia la stima e l’ammirazione per la sua persona mi sono state testimoniate da tantissimi cittadini delle più svariate generazioni. Sono in tanti che in quegli anni godettero della sua saggia amministrazione, che portò impressa oltre che i tratti garbati del suo aspetto e della sua indole anche i valori della tradizione politica del cattolicesimo democratico, garante di quella libertà e di quel progresso i cui frutti godiamo tuttora.

Fu lucido testimone ed interprete, come ha documentato nei suoi libri dedicati a “Vieste, gemma del Gargano”, di trasformazioni importanti in seno alla città in epoche cruciali quali furono i primi anni 60’ e gli anni del trapasso dai ‘70 agli ‘80, nei quali ricoprì la massima carica cittadina. Ne comprese saggiamente le pulsioni di cambiamento e le contraddizioni e le incanalò in una gestione salda ed affidabile, germoglio dello sviluppo degli anni successivi.

Fu esponente e rappresentante di spicco nell’allora Democrazia Cristiana, perno della politica cittadina e italiana di quell’epoca e ne fu interprete appassionato degli ideali e della cultura di governo trasfusa nella realtà di Vieste"

Il Comune di Vieste parteciperà alle esequie e ne commemorerà la Sua figura nella prossima seduta del Consiglio Comunale.