Si è spento Peppino Iannone, il contadino-senatore sannicandrese protagonista delle lotte per i braccianti

Si è spento questa mattina a Foggia, all'età di 95 anni, Giuseppe Iannone, per tutti Peppino, senatore della Repubblica Italiana per due legislature, dal 1983 al 1992, all'opposizione di governi di trazione democristiana e socialista. E' stato un esponente di primo piano del Pci; successivamente, dopo la svolta della Bolognina, ha aderito al Pds e dal 2007 al Partito Democratico.

Classe 1929, nativo di San Nicandro Garganico, fu bracciante agricolo fin da piccolo per dare sostegno alla famiglia. Una storia simile a quella di tante e tanti nella Capitanata che attraversa le difficoltà del periodo fascista e fa i conti poi con le distruzioni della guerra in cui viene catapultato il Paese per follia del regime. Dopo la Liberazione è protagonista delle lotte per l’occupazione delle terre incolte e per l'assegnazione ai braccianti nella zona garganica.

Così inizia il suo impegno sindacale, che lo porterà a capo della Federbraccianti provinciale e regionale, poi alla guida della Cgil Puglia. In Parlamento si occupa dello sviluppo del Mezzogiorno, principalmente dell'innovazione del suo sistema agricolo.

Da bracciante autodidatta si ritrova a lavorare in Commissione Lavoro, ascoltato e rispettato proprio per la sua esperienza e capacità di analisi della condizione del lavoro bracciantile, fianco a fianco con personalità quali Luciano Lama e Gino Giugni.

In un articolo di Geppe Inserra su Lettere Meridiane si legge: "Peppino Iannone è stato un protagonista delle lotte per l’occupazione delle terre incolte e per l’assegnazione ai braccianti in quella plaga della Montagna del Sole (ndr nella zona della Sacca Orientale), caratterizzata da una miseria endemica e da profondi contrasti sociali. In questa temperie politica si è forgiato Iannone, che da Sannicandro è partito per diventare una delle più importanti figure di dirigenti sindacali e politici meridionali del Novecento".

"Uno degli ultimi uomini di un passato politico di immani sacrifici, di lotta e di passione, di fede ineluttabile in ideali ormai disciolti nell'edonismo dei giorni nostri. La sua storia politica, ricca di fatti ed aneddoti, è stata di recente oggetto di una pubblicazione di Lino Zicca. Mi onoro di averlo conosciuto e di aver appreso avidamente gli ultimi scampoli di un passato politico glorioso, da fugaci chiacchierate con lui. Grazie, Peppino. Riposa in pace" il commento del sindaco Matteo Vocale.

Cgil Puglia e Camera del Lavoro di Foggia hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del dirigente sindacale, politico e storica figura del movimento delle lotte bracciantili in terra dauna e nel Mezzogiorno, "sempre attento alle questioni dello sviluppo del Sud, della condizione del lavoro, con uno sguardo sempre proteso alle giovani generazioni" sottolineano.

Affermano Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, e Gianni Palma, segretario generale della Camera del Lavoro di Foggia: "Con Peppino perdiamo una delle figure più rilevanti della storia del movimento politico e sindacale non solo in Capitanata e Puglia ma dell’intero Mezzogiorno. La sua biografia si sovrappone a quella di tante donne e tanti uomini che in questi territori si sono battuti per l’emancipazione e la dignità del lavoro, sempre dalla parte dei più umili, ma con la capacità di uno sguardo prospettico tipica dei grandi dirigenti. Umile e generoso, amatissimo dai lavoratori e dalle lavoratrici, anche negli ultimi anni benché limitasse le uscite pubbliche per le sue condizioni di salute, non ha mai smesso di leggere e offrirci le sue analisi. Come avvenuto nel video a lui dedicato dalla Cgil Puglia, un’intervista che ha aperto i lavori del congresso regionale nel 2018. La sua è una di quelle storie da tramandare, spesa per ideali universali di giustizia sociale e uguaglianza, di integrità morale e coerenza valoriale, vicenda umana e politica che deve essere bussola per ogni dirigente della nostra organizzazione. Ciao Peppino, chi ha compagni non muore mai”.