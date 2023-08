Morto Morra, l'avvocato cerignolano ed ex assessore regionale della Regione Abruzzo

Era nato a Cerignola e aveva 64 anni, l'avvocato Giandonato Morra, l'ex assessore della Regione Abruzzo sotto la giunta di Gianni Chiodi e attuale difensore civico regionale. Esponente della destra abruzzese, teramano d'adozione, è deceduto all'ospedale Mazzini dove era arrivato a seguito dell'aggravamento della malattia contro cui combatteva da tempo.

A Teramo, infatti, aveva studiato e aperto il suo studio legale. Ha militato prima in Alleanza Nazionale, poi è passato in Fratelli d'Italia. Professionista dai modi gentili e signorili, è stato commissario Aprco del Gran Sasso e consigliere della Ruzzo Reti. Nel 2018 è stato anche candidato sindaco a Teramo. Lascia la moglie e due figli

Questo il commento del presidente della Regione Marco Marsilio: “Oggi piango la scomparsa di un amico prima ancora che di un politico di grande spessore umano e professionale. Giandonato Morra è stato per l'Abruzzo un esempio di coerenza e correttezza tanto da essere ben voluto anche dai suoi avversari politici. Di lui rimarranno tanti insegnamenti che porteremo dentro noi per fare bene ogni giorno il nostro lavoro, con l'impegno che ha dimostrato di mettere in ogni azione del quotidiano. Alla sua famiglia, alla moglie e ai figli, giunga l'abbraccio mio personale e dell'intera giunta regionale”,