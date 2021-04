Addio a Enzo Perulli: morto il sindacalista ed ex consigliere comunale di Foggia

E’ morto Enzo Perulli, ex consigliere comunale del Nuovo Centrodestra durante l’amministrazione Mongelli ed ex presidente di Ataf, nonché dirigente della Cisl di Capitanata, che ha contribuito a far crescere. “Sindacalista di prima linea, amministratore della nostra città, ha dedicato la propria vita agli interessi collettivi dei meno fortunati” il commento di Gianni De Rosa.

Questo il commento del sindaco Franco Landella: “Si è sempre distinto per la sua umanità e la sua disponibilità. La città intera lo ricorda con affetto ed è vicina al dolore della famiglia”.

Di seguito, una nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis.

“La scomparsa di Enzo Perulli mi rattrista profondamente. Per l’amicizia che ci legava, per l’ammirazione che ho sempre nutrito per il suo impegno nel sindacato e in politica, sempre a servizio della comunità, per la generosità della persona e per l’amore e la dedizione che ha sempre riservato ai suoi familiari e alle persone a lui care. Mi mancherà tantissimo, come mancherà a tutte le persone che lo hanno conosciuto e profondamente ammirato. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza in un giorno di dolore così intenso”.