Gli azzurri di Capitanata piangono il loro leader: "Con Belusconi se ne va un pezzo della nostra storia"

“Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l’ho incontrato e gli ho parlato”. Sono le parole di cordoglio del presidente Michele Emiliano per la scomparsa di Silvio Berlusconi, che esprime alla sua famiglia, alla comunità di Forza Italia e a tutti i suoi cari le condoglianze a nome suo e della Regione Puglia.

“Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare. Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana. Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l’amore che avrebbe desiderato. Sono addolorato come credo moltissimi italiani e avrei voluto salutarlo prima che se ne andasse, ma il pudore di disturbarlo e la speranza che stesse meglio mi hanno frenato. Nei libri di storia avrà molte pagine di grande importanza”.

Gli azzurri della provincia di Foggia piangono il loro leader. “È uno di quei giorni che non credi possano arrivare mai – dichiara il segretario provinciale Raffaele Di Mauro - Berlusconi ci aveva abituato ad essere sempre presente, recentemente anche con il suo intervento nella convention di Milano. È un uomo che indubbiamente ha fatto la storia d’Italia, che ha cambiato la vita degli italiani con l’introduzione delle tv commerciali, con le sue imprese di comunicazione e ha cambiato il modo di fare politica con la sua discesa in campo, che ha segnato una generazione intera”.

“Grande commozione e un profondo dolore che porteremo dentro per sempre: con Silvio Berlusconi se ne va il nostro leader e un pezzo della nostra storia politica, umana e collettiva come Paese – è il messaggio del deputato manfredoniano di Forza Italia Giandiego Gatta - Serberemo sempre i suoi insegnamenti, la sua lungimiranza e la sua saggezza. Siamo stati fortunati ad incrociare il suo cammino e ad averlo come guida. Sarà sempre con noi”.

Esprime cordoglio anche il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba. “Silvio Berlusconi si può amarlo o persino odiarlo, ma questo solo come uomo politico, perché la straordinaria capacità imprenditoriale e la visione futuristica che aveva del nostro Paese lo rende tra gli uomini più geniali ed influenti di tutto il pianeta degli ultimi 50 anni. La sua scomparsa ci lascia un vuoto profondo, come una nave che perde il suo comandante che non ha mai voluto abbandonare il timone anche quando sembrava andasse a fondo – scrive Dell’Erba - La mia scelta di entrare in Forza Italia è stata dettata da quei valori liberali che Berlusconi ha innestato come un virus positivo nel mondo politico, nella nostra vita quotidiana e che ancora oggi, dopo tanti anni, continua a indicare la strada dell’equità sociale, della produttività, della giustizia giusta, del dialogo a tutti i costi. La morte di Silvio Berlusconi non può e non deve spazzare via questi valori, anzi. Tocca a tutti noi di Forza Italia, alla sua famiglia, alla dirigenza delle imprese che ha creato, salvaguardare e diffondere sempre più l’amore verso questo Paese. Alla famiglia di Berlusconi esprimo le mie condoglianze a cui sono sicuro farà seguito quelle di tutta la comunità foggiana, una vicinanza che si rinnoverà con chi vorrà proseguire il cammino liberale tanto amato dal Presidente”.

“Ho aperto un club di Forza Italia nel 1993. Tutta la mia storia politica è sempre stata qui, con Silvio Berlusconi Presidente. Con la sua scomparsa si crea un ‘prima’ e un ‘dopo’ nella storia del nostro Paese”. Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis. “Abbiamo -aggiunge- la consapevolezza di vivere un dolore che non andrà via e che ci porteremo dentro per sempre: con la scomparsa del nostro Presidente Berlusconi va via un pezzo di storia dell’Italia e per noi un leader straordinario che ci ha guidato fino ad oggi con saggezza e lungimiranza. Il fondatore del centrodestra in Italia, uno dei più autorevoli leader del mondo. Per noi, una persona eccezionale, dalle doti umane uniche. È stato un onore collaborare con lui e la storia lo risarcirà. Ci mancherà sempre- conclude D’Attis- ma abbiamo l’orgoglio di aver avuto un leader il cui nome è e resterà tra i grandi della Storia”.

"La Puglia piange Silvio Berlusconi e siamo distrutti dal dolore per la scomparsa del nostro Presidente, venuto a mancare questa mattina a Milano", dichiara invece il vice vicario, il sen Dario Damiani. “Silvio Berlusconi – prosegue - amava molto la nostra regione e non aveva mai fatto mancare la sua vicinanza. I pugliesi questo lo hanno sempre capito e lo hanno ripagato con lo stesso affetto sincero, dal suo debutto sulla scena politica quasi 30 anni fa fino all'ultimo. Non tocca a noi elogiarne le straordinarie qualità di imprenditore, visionario e concreto al tempo stesso, né i meriti politici, che fanno di lui il padre del centrodestra in Italia. A noi mancherà più di tutto l'uomo, generoso e attento, disponibile e appassionato, che ha amato l'Italia sopra ogni cosa e ha servito il suo Paese fino alla fine. Aveva ancora tanti progetti il nostro Presidente, per il Sud in particolare. A tutti noi il dovere di portarli avanti - conclude Damiani -, umilmente e con impegno, per continuare a essere degni del passato che ci ha lasciato e del futuro che immaginava".