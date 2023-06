Morte Berlusconi: "Ogni città della Puglia dovrebbe intitolargli una strada"

All'indomani della morte dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, Paride Mazzotta, capogruppo del partito azzurro in Consiglio regionale, sulla scorta dell'amore del Cavaliere per la Puglia, chiede che si promuova l'intitolazione di una via a lui dedicata in tutte le città, a partire dai capoluoghi di provincia della Regione.

“È un atto dovuto per un protagonista assoluto della storia del nostro Paese, un uomo che nel suo percorso di vita ha disegnato scenari inimmaginabili: è stato grande non solo in politica, ma anche nell’imprenditoria, nello sport, nell’editoria e in tanto altro. Un vero innovatore, che ci lascia in eredità un immenso patrimonio culturale e umano. La sua scomparsa crea un ‘prima’ e un ‘dopo’ per l’Italia e per il centrodestra, di cui è stato ideatore e fondatore. Tutto il Paese gli deve tantissimo a prescindere dal colore politico di ciascuno perché il presidente Berlusconi ha profondamente amato l’Italia. Intitolare a lui una strada in tutte le città della Puglia è il giusto tributo alla grandezza di un uomo che da ieri è e resterà per sempre una leggenda”.