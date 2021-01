Emiliano prepara la squadra per Conte: nella Capitanata del Premier si prende Cusmai e attende l'ok di Riccardi

Michele Emiliano guarda avanti, prepara e rafforza la squadra del progetto filo-contiano che nei prossimi mesi potrebbe vedere, proprio nella terra del Premier dimissionario, la nascita di un nuovo soggetto politico.

Le interlocuzioni tra il governatore della Regione Puglia e Giuseppe Conte sono continue, vanno avanti da più di un anno. Emiliano, tra i principali costruttori del progetto in divenire dell'avvocato di Volturara Appula, evidentemente non ha perso tempo.

Anzi, sta lavorando per allargare le maglie della rete pro Conte. Con tanto di incarichi.

Il primo, nel ruolo di consigliere politico con delega agli Enti locali, è quello affidato al consigliere comunale di Foggia, Rosario Cusmai, ex candidato al Consiglio regionale nelle liste di 'Italia in Comune', primo degli eletti nella sua circoscrizione ma rimasto fuori dal Consiglio regionale.

L'altra figura individuata dall'ex magistrato di Bari è Angelo Riccardi, premiato per l'appoggio dell'ex sindaco di Manfredonia al candidato della lista del preisdente Rino Pezzano. Le otre 2300 preferenze all'ex vicesindaco di Cerignola, hanno contribuito all'elezione a consigliere regionale dell'ex sindaco di Lucera, Antonio Tutolo.

Nè Partito Democratico, nè Movimento 5 Stelle. Emiliano fa da sè e costruisce la propria rete, per e con Conte, in Capitanata. Per adesso porta in dote al progetto filo-continiano l'esperienza politico-amministrativa dell'ex sindaco di Manfredonia e quella di Rosario Cusmai.

E lo fa anche guardando al laboratorio politico nazionale che terrà dentro la sinistra, i dem e i grillini. Con Conte alla guida. È in questo schema che si inserisce la nomina ad assessore al Welfare della grillina Rosa Barone.