Cassano affida al sammarchese Augello la segreteria politica dell'area garganica

Michele Augello, consigliere comunale di San Marco in Lamis ed ex consigliere provinciale prima della riforma, è il nuovo responsabile dell’area garganica di Italia Popolare. Lo ha reso noto il senatore Massimo Cassano, nonché segretario del movimento regionale Puglia popolare e commissario straordinario Arpal Puglia.

Ad Augello è stata affidata la segreteria politica dell’area garganica. Apprezzamento è stato espresso anche dal coordinamento regionale di Puglia Popolare tramite il segretario Carlo Laurora già consigliere regionale e assessore del Comune di Trani.

“L’adesione dell’amico Michele Augello, pronto come sempre a operare per il bene comune e a difesa del territorio garganico, vanno ad arricchire di qualità e competenza Puglia Popolare”. “Sono certo - dice Cassano - che Augello, grazie alle sue capacità di dialogo e coinvolgimento, aprirà con forza il percorso di radicamento di Puglia Popolare favorendo l’unificazione del civismo moderato anche in terra garganica e non solo".