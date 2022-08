Il leader della Lega Matteo Salvini torna a Foggia

Completato il quadro delle candidature, venerdì 26 agosto il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Foggia a sostegno dei candidati del territorio e soprattutto di Joseph Splendido, che a Foggiatoday in merito alla candidatura di Vannia Gava - la leghista friulana capolista nel collegio 1 Foggia-Cerignola-Andria - ha evidenziato che la collocazione del Sottosegretario in più di un collegio, compreso quello ?blindato? in Friuli, nulla toglie alla possibilità di una sua elezione, ma, al contrario, ?aggiunge possibilità e prestigio?. Dopo la beffa del 2018, quando soltanto per una manciata di voti Splendido non staccò il pass per la Camera dei Deputati, il consigliere regionale ci riprova, certo, questa volta, di agganciare Roma.

Al 'Capitano' - capolista in Puglia nel collegio plurinominale al Senato - toccherà affrontare il caso Ursitti, estromesso dalla partita nonostante le indicazioni della segreteria provinciale, di piazzare il dirigente regionale nel collegio Puglia 1 da capolista. Sarà questa l'occasione per placare gli animi nel partito all'indomani delle esternazioni del segretario cittadino l'avv. Antonio Vigiano che a Foggiatoday ha lamentato le scelte della Lega: "Non abbiamo voce in capitolo" (continua a leggere).