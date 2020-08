Il leader della Lega torna a Foggia, polemiche per l'incontro in Confindustria: "Richiesto dallo staff di Salvini"

Matteo Salvini torna a Foggia. A meno di un mese dalle elezioni regionali in Puglia, domenica 23 agosto il segretario della Lega farà tappa in Capitanata. Al mattino l'ex ministro dell'Interno sarà ospite di Confidustria. Il tour dovrebbe proseguire e concludersi presso il porto turistico di Manfredonia.

In attesa di maggiori dettagli, da ieri tiene banco la polemica sollevata dall'on. Lovecchio del Movimento 5 Stelle sull'incontro degli industriali di Capitanata con il senatore, previsto per le 11 presso la sede di Confindustria, che a tal proposito fa sapere che l’iniziativa, organizzata su specifica richiesta dello staff di Salvini, "rientra nell'ambito degli incontri politici che tradizionalmente Confindustria Foggia organizza in occasione di importanti tornate elettorali, per uno scambio di opinioni tra esponenti politici e sistema imprenditoriale su tematiche economiche di carattere locale, regionale o nazionale".

E ancora, spiega il gruppo degli industriali foggiani guidato da Gianni Rotice, "nelle prossime settimane incontreremo i candidati alla Presidenza della Regione Puglia". Si tratta - si legge - "di iniziative aperte a tutte le forze politiche più rappresentative, sia di maggioranza che di opposizione, a seguito, si ribadisce, di specifiche richieste alle quali segue, nella totale autonomia di Confindustria Foggia, l’organizzazione degli incontri"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In conclusione, "Interpretazioni diverse e di discutibile stile sono pertanto destituite di ogni fondamento e costituiscono solo motivi di polemica elettorale alla quale Confindustria Foggia non intende partecipare, né intende in alcun modo esser coinvolta"