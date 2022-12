L'annuncio del ministro dell'Interno: "Sarò a Foggia"

“Ritengo una priorità assoluta proseguire e rilanciare con fermezza e determinazione l’azione di prevenzione e contrasto del crimine organizzato, e presto sarò personalmente a Foggia per presiedere un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e per dare un chiaro messaggio in tale direzione”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il Question Time alla Camera, rispondendo ad un’interrogazione, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante le misure urgenti volte al potenziamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine pubblico in provincia di Foggia.

“Il territorio di Foggia è da tempo segnato dalla presenza di un’aggressiva criminalità organizzata che, com’è tipico dei sodalizi mafiosi, orienta i suoi interessi verso la vita economica e tende ad infiltrare il tessuto sociale e amministrativo locale col fine di radicarsi e perseguire, in tal modo, i propri fini illeciti”, ha esordito il ministro, rispondendo al deputato Alfonso Colucci, che ha richiamato l’attenzione sulla recrudescenza di fatti criminosi che interessano la provincia di Foggia ed evidenziano l’urgenza di misure e strumenti a supporto e tutela della legalità e della sicurezza pubblica. Accanto a lui la deputata di San Severo Carla Giuliano, co-firmataria dell'interrogazione, che ha poi replicato e chiesto misure urgenti ed eccezionali.

“Per combattere l’assetto criminale della provincia, già da tempo è in atto una intensificazione delle attività di contrasto poste in essere dalla magistratura e dalle forze di polizia – ha continuato il ministro Piantedosi - In tal senso, c’è stato un significativo rinforzo delle strutture di contrasto sul territorio con la creazione del reparto Cacciatori di Puglia dell’Arma dei Carabinieri, specializzato nel controllo del territorio e nella ricerca dei latitanti, c’è stata l’istituzione nel comune di San Severo del nuovo Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, la creazione della sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia e del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri a Foggia. L’impegno strategico ed operativo quotidiano delle forze di polizia ci ha permesso di conseguire importanti risultati con sequestri patrimoniali di ingente valore economico, numerosissime operazioni di contrasto antimafia con misure sia di tipo personale che patrimoniale e sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e di armi”.

Il titolare del Viminale si è poi concentrato sulla richiesta di rinforzo degli organici, elencando tutti i numeri. “Oltre all’organico delle forze di polizia presenti sul territorio, pari a oltre 2mila unità, stiamo impiegando ulteriori operatori nel piano straordinario di sicurezza e controllo integrato del territorio, che nell’anno in corso ha consentito di arrestare 671 persone nell’ambito di 69 operazioni ad alto impatto. Nell’ambito di tale strumento operativo - ha continuato Piantedosi - stiamo assegnando quotidianamente a quella sede 20 unità dell’Arma dei Carabinieri e 15 della Guardia di Finanza specializzate nel controllo del territorio. Merita di essere sottolineata anche l’azione di prevenzione antimafia svolta dalla Prefettura di Foggia che dal 2021 ha consentito di adottare 27 informazioni antimafia interdittive e sono tuttora in corso istruttorie per la imminente definizione di ulteriori provvedimenti interdittivi”.