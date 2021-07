Il sindaco di Stornarella Massimo Colia nominato vicepresidente Anci Puglia: "Un grande onore"

Massimo Colia, sindaco di Stornarella e riferimento in Puglia di IdV, entra nel consiglio regionale e nel comitato direttivo di Anci Puglia.

Il primo cittadino del centro dei Cinque Reali Siti, già consigliere provinciale e componente nazionale UPI è stato nominato vicepresidente di Anci Puglia dal presidente Domenico Vitto.

"Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo. Ringrazio l'amico Rosario Cusmai con il quale ho condiviso l'esperienza dell'area civica del centrosinistra pugliese alla quale è stata riconosciuta questa rappresentanza che mi porta con orgoglio a far sentire la voce di tutti i sindaci della Puglia", spiega.

"Ringrazio inoltre il Consiglio e il presidente Anci per aver approvato la mia nomina. Sono certo che lavoreremo in sinergia per rappresentare degnamente le istanze di tutti i comuni pugliesi. Questo risultato ritengo sia frutto di passione e impegno quotidiano ed è anche un riconoscimento al nostro territorio" conclude Colia.