Massimo Colia è il nuovo presidente dell'Ager

Questa mattina presso la sede dell'Agenzia della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti è avvenuto il passaggio di consegne tra la presidente uscente, Fiorenza Pascazio, nonché sindaco di Bitetto e il nuovo presidente Massimo Colia. Il sindaco di Stornarella è stato indicato dal comitato dei delegati quale successore della Pascazio, eletta presidente di Anci Puglia.

Questo il commento di Fiorenza Pascazio: "Il mio mandato è stato estremamente ricco di esperienze ed anche molto impegnativo. A mero titolo esemplificativo, questi anni hanno visto l’affermazione del nuovo modello, su scala regionale, di governance della gestione del ciclo dei rifiuti, hanno attraversato la crisi dell’organico nel biennio 2019-2020, in cui abbiamo fatto sforzi immani per collocare la frazione organica fuori regione, hanno testimoniato l’introduzione della disciplina regolatoria presidiata da Arera, prima nei servizi di igiene urbana e poi nell’impiantistica, hanno accompagnato tanti comuni nell’avvio e nel miglioramento della raccolta differenziata, hanno sancito l’affidamento per la realizzazione di due nuovi impianti (e per altri le procedure sono già in corso) di recupero e trattamento rifiuti che vedranno presto la luce, e hanno premiato i comuni virtuosi nella raccolta differenziata con 2 milioni di euro finalizzati all’abbassamento del costo dei servizi di igiene urbana, e quindi della Tari. Non sarebbe mai stato possibile fronteggiare da sola tutto questo. Ho potuto contare su colleghi sindaci del comitato sempre sensibili e attenti, su una struttura che ha dato il massimo possibile, nonostante le scarse risorse disponibili, sui partner istituzionali che hanno fatto sentire la propria vicinanza nei momenti più critici. A tutti loro va la mia piena gratitudine. Tanto si è fatto finora, come Ager ma certo non mancano le sfide per il prossimo futuro. L’affermazione, a livello globale, dei principi dell’economia circolare non può non contare qui in Puglia su un tessuto di amministrazioni, imprese e cittadini fortemente impegnati per ottenere risultati sempre migliori a tutela del nostro ambiente e delle future generazioni, ed Ager ha come proprio compito principale proprio quello di fare da punto di riferimento per tutti gli attori del ciclo dei rifiuti. Per il duro ma appagante lavoro che aspetta loro, auguro il meglio al nuovo Presidente, a tutto il comitato dei delegati ed ai collaboratori della struttura".

Così il suo successore Massimo Colia: "Ringrazio la Presidente per l'impegno profuso in questi anni. Sono onorato per aver trovato la condivisione unanime dei colleghi del comitato a sostenermi in questo nuovo e gravoso impegno e pertanto li ringrazio. So quanto sia complesso seguire le problematiche dei rifiuti ma sono certo che potrò contare sulla collaborazione e l'esperienza di sindaci che quotidianamente lavorano per migliorare la qualità della vita delle loro comunità".