Il sindaco di Stornarella delegato Ager per la provincia di Foggia

Il sindaco di Stornarella e vice presidente di Anci Puglia Massimo Colia entra nel Comitato dei delegati dell’Ager, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Oggi, venerdì 21 ottobre, a Foggia, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, si è tenuta l’assemblea indetta dall’Associazione nazionale Comuni italiani per eleggere il rappresentante della provincia di Foggia all’interno dell’organo collegiale dell’Agenzia per l’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Colia è stato eletto all’unanimità. "Ringrazio tutti i colleghi sindaci per aver espresso apprezzamento sul mio operato nella rappresentanza regionale di Anci e per il consenso unanime sulla mia persona – ha dichiarato - Sono davvero onorato e ricambierò moltiplicando il mio impegno su un tema complesso e delicato come la gestione dei rifiuti".

Il Comitato dei delegati è composto da un sindaco per ciascun territorio provinciale o di Area metropolitana.