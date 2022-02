Largo ai giovani in Fratelli d'Italia, Mario Giampietro è il nuovo commissario cittadino di Foggia

Mario Giampietro è il nuovo commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Foggia. La nomina è arrivata dal commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, Galeazzo Bignami, dando seguito all’incontro di sabato scorso, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, propedeutico a definire il nuovo organigramma.

Mario Giampietro ricopre ad oggi il ruolo di responsabile provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di riferimento di Fratelli d’Italia.

Proprio nella riunione di sabato, il coordinatore regionale Marcello Gemmato aveva parlato di “rinnovamento” e della volontà di ripartire dai giovani, anche per “dare nuovamente a Foggia un governo di centrodestra”. Sulla stessa linea d’onda il commissario provinciale Galeazzo Bignami. Oggi parlano di responsabilizzare le nuove generazioni “nella promozione e nella tutela del territorio”.

Una affermazione che “spesso assume il sapore di una frase fatta a cui non seguono azioni concrete – scrive il commissario provinciale di Foggia - Al contrario, Fratelli d’Italia, con questa scelta dimostra con nitidezza come il futuro del territorio debba vedere una effettiva e concreta valorizzazione dei nostri giovani, affidando a loro ruoli di responsabilità che siamo certi Mario Giampietro saprà affrontare trovando a fianco tutta la classe dirigente di FdI. Una scelta ancor più sentita in un territorio, come quello di Foggia, dove FdI ritiene ancor più necessario che siano i giovani protagonisti del futuro della città”.