D’Amelio nuovo presidente dell’Oiv del Comune, pescato tra gli ‘idonei’ del vecchio avviso

È Mario D’Amelio il nuovo presidente dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Foggia. Il posto era vacante da quasi due mesi, dopo le dimissioni rassegnate da Michele Ariano. Si ricostituisce, così, nella sua interezza l’Oiv, che misura le performance di dirigenti e impiegati.

I componenti erano stati nominati solo il 22 giugno 2022 dalla commissione straordinaria. Ne fanno parte Maria De Filippo e Rosamaria D’Amore, in carica fino al 21 giugno 2025. Tre mesi prima, i commissari avevano approvato il Regolamento sull’istituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

Per la sostituzione del presidente, il Comune ha scelto di pescare tra i candidati idonei che avevano risposto all’avviso pubblico bandito esattamente un anno fa, iscritti nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. In tutto erano 117 nominativi su 120 domande inviate. Non c’è stato un nuovo avviso di selezione.

Per l’incarico che il commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio considera “delicato ed importante”, è stato scelto Mario D’Amelio, “per l’alto profilo del suo curriculum, lungo e prestigioso”. Ha 72 anni, è stato segretario e direttore generale del Comune di Bari, docente di etica e trasparenza amministrativa, ma anche, tra gli altri incarichi ricoperti, assessore al Comune di Canosa.