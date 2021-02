La sannicandrese Faro verso il ruolo da sottosegretario al Turismo

Molto vicina a Vito Crimi, la 36enne e già componente della V commissione Bilancio e della commissione parlamentare per le questioni regionali, ieri ha votato la fiducia al governo Draghi

Maria Luisa Faro, deputata del Movimento 5 Stelle di San Nicandro Garganico ma di origini siciliane, è in lizza per il ruolo da sottosegretario al Turismo. Molto vicina a Vito Crimi, la 36enne e già componente della V commissione Bilancio e della commissione parlamentare per le questioni regionali, ieri ha votato la fiducia al governo Draghi.

Laureata in Economia e gestione delle imprese turistiche, abilitata all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo e direttore tecnico di agenzia di viaggi.

Delle 13 caselle tra viceministri e sottosegretari che spetterebbero al M5S, quella del Turismo verrebbe occupata dalla Faro.