Il centrodestra ha scelto il candidato sindaco per Torremaggiore: è la dirigente scolastica Margherita Di Pumpo

Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lista Civica Per Torremaggiore scendono compatti in campo alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno e presentano la propria candidata sindaco, la dirigente scolastica Margherita Di Pumpo. Una presa di posizione netta e decisa perché ripropone ai cittadini di Torremaggiore una quasi totale unità del centrodestra sperata, agognata e finalmente ritrovata". si legge nella nota stampa a firma di Michele Di Virgilio, presidente cittadino Fratelli d’Italia, Matteo De Simone, coordinatore cittadino Forza Italia e Sergio Gildone, referente lista civica Per Torremaggiore.

"È infatti necessario mettere da parte i personalismi e remare tutti nella stessa direzione al fine di offrire al dilagante populismo politico di sinistra un'alternativa che sia solida, proficua, concreta e condivisa. Occorre ripartire con una nuova visione per dare risposte concrete ai nostri giovani, ai fragili, agli agricoltori, agli artigiani, ai commercianti ed alle piccole e medie imprese locali. Motivo per cui l'attuale coalizione è pronta ad accogliere nel proprio perimetro politico quanti, animati dalla stessa passione, vorranno fare proprio il sogno di un paese che si riappropria della storia, della centralità nel territorio, valorizzando la produttività e l'operosità dei suoi cittadini. Una scelta coraggiosa, per molti un azzardo, dato il clima estremamente labile della politica locale, ma la determinazione della candidata e delle forze politiche che la supportano è e sarà tale da vincere ogni reticenza e, rompendo ogni cliché con il più recente passato, è pronta a scrivere sicuramente una nuova pagina nella storia di Torremaggiore"