Da Bovino a sindaco di Peterborough: Marco Cereste è il primo ‘Mayor’ italiano

È originario di Bovino il nuovo sindaco di Peterborough, città dell’Inghilterra nella contea di Northampton: si tratta di Marco Cereste, accompagnato dalla moglie Maddalena.

Il mandato dura un anno. Nella città di oltre 200mila abitanti, è una carica di rappresentanza: il sindaco è l’ambasciatore della città, presiede il Consiglio plenario e le cerimonie.

Marco Cereste è arrivato in Inghilterra nel 1953 direttamente dai Monti Dauni, il giorno dell’Incoronazione della Regina. Da 20 anni è consigliere ed è stato per 6 anni presidente del Consiglio (eletto nel 2008). Da 40 anni presiede l'Ica, Associazione Comunità Italiana. È il primo italiano eletto sindaco di una città britannica.

L’elezione rappresenta un riconoscimento del suo lungo impegno. “L’ho sempre rifiutato nel passato – ha raccontato in un’intervista rilasciata a London One Radio – Considerato che ho 73 anni, mi sono detto che forse se non lo faccio adesso, non lo faccio più”.

Insieme alla moglie, sostiene tre enti di beneficenza: la Salvation Army, il Children's Hospital e Anna's Hope. “Amo il mio paese”, ha detto il neo sindaco a proposito di Bovino, e ci tornano spesso, come ha raccontato la sua consorte.

Nell’intervista ha ricordato la ‘Carta d’Amicizia’ sottoscritta con l’allora presidente della Provincia di Foggia Antonio Pellegrino, per ovviare al limite ai gemellaggi di Peterborough: “Abbiamo fatto tante belle cose insieme”.