La politica che non si 'Lega' tira fuori gli artigli, porta in strada gli indignados contro Landella: "Foggia non è un trofeo"

Sventola al massimo la bandiera identitaria del Sud, ma all'ombra del campanile di Palazzo di Città. Al flash mob Sleghiamo Foggia ci sono anche i neoborbonici, che si legano solo con il Movimento 24 Agosto. È arrivato in città anche il leader M24A, il giornalista e scrittore Pino Aprile (autore di "Terroni"), che si è mischiato tra gli indignados, perché Foggia è stata "insultata, sporcata, umiliata". Anche lui vuole mandare a casa Franco Landella, per "ripulire la macchia sulla storia" della città.

I partiti non hanno portato i loro vessilli. La politica si associa ai cori da stadio della cosiddetta società civile per invocare le dimissioni del sindaco. Il problema non è la spilletta di Alberto da Giussano. Il Pd al gran completo, promotore e collante della manifestazione, lo ribadisce a chiare lettere. "Che il sindaco sia passato alla Lega sono problemi suoi - afferma l'assessore regionale uscente Raffaele Piemontese - La vergogna è che lo abbia fatto nell'aula consiliare, nella casa di tutti i foggiani. Ha trattato Foggia come se fosse un trofeo da consegnare al reuccio lombardo ed è una cosa inaccettabile". Nel merito, non si contestano i fatti politici. "Ha svilito l'orgoglio di Foggia e dei foggiani - aggiunge - è un'ingiuria nei confronti delle istituzioni. Foggia non è un trofeo, bisogna avere rispetto". Sono in Corso Garibaldi per "difendere l'istituzione". I Giovani Democratici capitanati da Gabriele Cera vogliono "riprendersi la propria città" insieme agli altri coetanei e "non abbandonarsi al politico di turno che la svende ad altri politici".

L'ex candidato sindaco Pippo Cavaliere rimarca il concetto: "La dichiarazione di aver consegnato l’amministrazione comunale nelle mani di un semplice parlamentare e di un partito politico, chiunque essi siano, è di una gravità inaudita, una profonda ferita ai principi della democrazia. E poi il sindaco Landella ha pure la presunzione di dare lezioni di etica in consiglio comunale, di cui, molto probabilmente, visti i suoi comportamenti, non ne conosce neanche il significato". Il riferimento è a un'uscita del sindaco nell'ultimo Consiglio comunale, che gli è apparsa del tutto gratuita: lo ha invitato a dimettersi dalla presidenza della Fondazione Antiusura Buon Samaritano.

Gli organizzatori, i politici, sono stati richiamati al rispetto delle restrizioni imposte dalle norme anti-Covid, con un'ulteriore stretta da Prefettura e Questura. Quando la folla, dopo aver contingentato anche gli spazi con gli striscioni, diventa potenzialmente incontenibile, preferiscono disperderla."Responsabilmente abbiamo provato a rispettare tutte le disposizioni e a fare in modo che dal punto di vista sanitario non ci fossero problemi. Il malcontento che la città vive in questo momento è molto forte ed è ingestibile evidentemente. La presenza di tanta gente non è un problema è un sintomo che questa città è allo sbando, non ha un futuro", dirà Mario Nobile, segretario di Sinistra Italiana, rilevando come la partecipazione avesse superato le previsioni. "La città non è avvitata su se stessa, sta reagendo e ha reagito", osserva il coordinatore regionale di Italia in Comune Rosario Cusmai. Manca all'appello Italia Viva.

Assieme al Partito Democratico, la delegazione più numerosa è a Cinquestelle. Giuseppe Fatigato, vice presidente del Consiglio comunale dimissionario (anche perché non era stato informato dell'intervento di Salvini nonostante il suo ruolo) parla di violenza intollerabile nei confronti dei cittadini. "Se è vero che ama questa città, il sindaco dei fare un passo indietro".

Ironia della sorte, nove anni fa, a invocare le dimissioni di un sindaco, in corteo dietro uno striscione con la scritta "Mongelli vattene" c'era l'allora consigliere di opposizione Franco Landella. E anche all'epoca partirono i cori. Oggi non si sarà scandalizzato.