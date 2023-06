Nobiletti guadagna un alleato in più: Mangiacotti passa in maggioranza, pronto a rilanciare il centrosinistra

Ha un alleato in più il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti. Il consigliere provinciale di San Giovanni Rotondo Giuseppe Mangiacotti ha annunciato il suo sostegno al numero uno di Palazzo Dogana.

Eletto a gennaio del 2022 nella lista ‘Capitanata al centro’, progetto politico promosso all’epoca insieme al sindaco di Apricena Antonio Potenza e al consigliere regionale Paolo Dell’Erba, ha ricoperto per quasi un anno il ruolo di vice presidente.

Ad aprile, era tra i firmatari del patto di fine consiliatura siglato a San Giovanni Rotondo, che ridisegnava la maggioranza di Michele Crisetti, per superare la crisi e costruire una nuova alleanza in vista delle elezioni amministrative 2024. L’orientamento era apparso già chiaro. La sua presenza aveva fatto scalpore perché nel 2019, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Partito della Città, era stato il principale sfidante dell’attuale sindaco.

Mangiacotti fece sapere di aver aderito per “senso di responsabilità, lo stesso del 2013”, quando da capogruppo del Pd (poi sottoposto alla commissione di garanzia e al collegio dei probiviri) scongiurò l’ennesima interruzione di un’esperienza amministrativa, allora di centrodestra. Oggi torna alle ‘origini’. Ha scelto da che parte stare, al Comune e in Provincia.

Il suo laboratorio culturale e politico ‘San Giovanni Rotondo al centro della Capitanata’ “partecipa e sostiene l'attività politica e amministrativa del presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti – comunica ufficialmente - Tale scelta deriva dal progetto di ricomporre, ricostruire e rilanciare un rinnovato centrosinistra e un'alleanza politica riformista e progressista, non solo nella città di San Giovanni Rotondo ma anche in tutto il territorio della Capitanata”.

Cambiano gli equilibri a Palazzo Dogana: finora, maggioranza e opposizione, per quanto i confini siano piuttosto labili dalla riforma Delrio, erano equamente divise nei banchi del Consiglio provinciale. Da una parte il raggruppamento Insieme per la Capitanata che ha contribuito all'elezione di Nobiletti, e dall'altra tutte le altre liste. In quel di San Giovanni Rotondo, invece, a giudicare dalle premesse, Giuseppe Mangiacotti sembra intenzionato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’alveo del centrosinistra.