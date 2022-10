Vogliono tutti qualcosa in più da Emiliano

I consiglieri regionali delle liste 'Con Emiliano', 'Popolari per Emiliano' e 'Per la Puglia' - a condizione di vedere riconosciuto un ruolo paritario con le altre formazioni politiche - "si impegnano favorire il dialogo e le alleanze future tra le attuali forze di maggioranza, consapevoli che la frattura creatasi a livello nazionale deve essere superata con pazienza e fraterna condivisione". E' quanto emerge dalla riunione che si è svolta ieri 18 ottobre, "al fine di creare un coordinamento politico più stretto in Consiglio regionale e nei territori".

Per questo è stato chiesto a Michele Emiliano "di assumere il ruolo di garante del civismo pugliese al fine di salvaguardare un grande patrimonio politico, di amicizia e di rispetto che è stato e sarà essenziale per assicurare la prosecuzione della bellissima storia di riscatto e di innovazione che la Puglia ha scritto negli ultimi 18 anni a partire dalle elezioni comunali di Bari nel 2004, che hanno cambiato il verso della politica della nostra Regione". Infatti, i consiglieri dei gruppi regionali riunitisi presso il Palazzo del Consiglio, sono convinti che il campo largo costruito insieme al Presidente della Regione Emiliano con Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle vada salvaguardato e rafforzato in vista delle future competizioni comunali e regionali. "A tal proposito si ritiene da parte di tutti che si deve immediatamente organizzare una comune struttura politica territoriale che prenda l’iniziativa politica programmatica e di comunità che renda noti i risultati di governo della Regione fino ad oggi acquisiti e che delinei, in maniera partecipata, le linee programmatiche e di visione per affrontare il futuro".

E ancora, proseguono, "è arrivato il momento della politica sui territori, della politica con la comunità, con i giovani, i lavoratori, le imprese. È arrivato il momento che il civismo varchi i confini regionali e si allarghi col metodo individuato in Puglia anche ad altre regioni italiane. La politica italiana non ha bisogno di partiti personali e leadership individuali, ma di un approccio dal basso che unisca tutto il civismo italiano in un’organizzazione e in programma comune".

In ultimi, i consiglieri regionali chiedono a Michele Emiliano di mettersi al servizio di questa visione anche per consentire la nascita di altra buona classe dirigente come quella che è già nata in Puglia.

Due giorni fa si era riunito anche il gruppo del Partito Democratico, non era presente Emiliano. “L'assenza del presidente è stata concordata con il sottoscritto in virtù di suoi impegni precedentemente assunti. Non c'è stata, quindi, nessuna assenza ingiustificata e nessuna diserzione alla riunione del Pd" le precisazioni del presidente del gruppo Pd, Filippo Caracciolo. “Il presidente Emiliano mi ha chiamato a conclusione dell'incontro, rinnovandomi la disponibilità a incontrare il gruppo nei prossimi giorni e ribadendo la sua volontà di tracciare i programmi ed entrare nel merito delle discussioni. Spiace, tuttavia, evidenziare che la sua assenza sia stata strumentalizzata rappresentando fatti non rispondenti alla realtà”.

Prosegue il pressing dei cinquestelle Marco Galante, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari, per tentare di essere ancora più incisivi nell'azione di Governo regionale. Non è tramontata la richiesta di un maggiore protagonismo del Movimento 5 Stelle.