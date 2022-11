Lutto cittadino per i piloti Andrea e Luigi, lo chiede la Lega ai commissari: "Onorarli degnamente"

Per conto del segrretario cittadino Antonio Vigiano, la Lega Foggia ha chiesto ai commissari di valutare l'opportunità di indire il lutto cittadino a Foggia per la scomparsa di Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, piloti di Alidaunia morti nel tragico incidente del 5 novembre a Castelpagano ad Apricena, lungo il tragitto Tremiti-Foggia. "Per onorarli degnamente". Vigiano evidenzia: "Altri sindaci lo hanno già fatto, meritano di essere salutati con la partecipazione corale dell?intera città. Sarà il modo per abbracciare idealmente anche le famiglie coinvolte, che stanno soffrendo una tragedia immane?.

Il segretario cittadino leghista li ricorda così: "Erano due validi figli di questa terra, siamo estremamente e sinceramente commossi. Una morte così violenta ed inattesa è difficile da accettare. Luigi ed Andrea erano i volti buoni della porta accanto che ciascuno di noi conosceva. Uomini perbene ed appassionati, padri e figli amati, innamorati della loro professione che svolgevano con abilità e coraggio. Alla magistratura il compito di ricostruire la dinamica del drammatico incidente. E tuttavia, morire così ci interroga tutti sulla fugacità delle cose terrene e sulla necessità di dar valore alle cose belle che anche questa terra sa offrire?.