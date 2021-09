Il sammarchese Luigi Mossuto nuovo coordinatore politico del movimento 'Io ci sono'

Pronto a rinnovare la sua struttura politica su Foggia e Provincia, il Movimento civico 'Io ci sono' rilancia la sua attività con un nuovo coordinamento politico, guidato dal giovane sammarchese Luigi Mossuto.

Dichiara il fondatore e coordinatore provinciale uscente Rino De Martino: "Io ci sono è nato per cercare di dare una nuova opportunità a quanti politicamente non si riconoscono più nelle vecchie strutture oligarchiche dei partiti, chiusi ad ogni novità, ed impermeabili alle istanze dei movimenti, delle associazioni, e della società civile"

Così il neo coordinatore provinciale del movimento Luigi Mossuto: “Ringrazio l’amico Rino De Martino per questo importante incarico che mi ha affidato come

fondatore di questo soggetto civico che punta a dare voce ai territori dei comuni della provincia di Foggia, con coordinamenti cittadini territoriali, in modo tale che possano produrre le istanze e le proposte dal basso. Questa è la casa di tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo del proprio territorio e che hanno come priorità l’amore per la propria città. Oggi più che mai è necessario favorire la partecipazione alla vita politica della Capitanata, al fine di condividere il più possibile i processi decisionali, per realizzare una compiuta democrazia partecipativa”

Nelle prossime settimane saranno insediati i coordinamenti cittadini ed i loro referenti territoriali.