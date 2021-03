Il 'saggio' Ventura è il nuovo presidente del Consiglio di Foggia. Votano sì anche i Popolari

Il consigliere comunale di Destinazione Comune è stato eletto con 20 voti favorevoli alla terza votazione, perché alle prime due non sono stati raggiunti i 4/5 come da regolamento. Assente la minoranza che a poche ore dalla riunione della massima assise aveva confermato la sua posizione

Lucio Ventura è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Foggia. Il consigliere comunale di Destinazione Comune, decano della massima assise, è stato eletto con 20 voti favorevoli (Bove, Capotosto, Citro, De Martino, D'Emilio, Di Fonso, Di Mauro, Di Pasqua, Fusco, Iacovangeolo, Iadarola, Landella, La Torre, Maffei, Morese, Negro, Rignanese, Roberto, Soragnese, Ventura).

Anche stavolta, a poche ore dal Consiglio comunale, i consiglieri di minoranza hanno comunicato che non avrebbero partecipato al Consiglio comunale: "A seguito dei gravissimi avvenimenti che hanno caratterizzato quest'ultimo scorcio di vita amministrativa, la scelta è la coerente conseguenza tanto dell'affermata necessità dello scioglimento anticipato dell'Assise quanto della più volte dichiarata volontà di non prendere parte all'elezione del presidente dell'Assemblea stessa".

La proclamazione è avvenuta solo dopo la terza votazione, quando non serve più il quorum dei 4/5.

"Visto che questa è un'amministrazione che dall'inizio è stata un'avventura, non poteva esserci nome migliore", è stata la battuta del sindaco Franco Landella, evidentemente sollevato dopo l'elezione del 'saggio Ventura' - come lo ha definito durante la votazione - che lui per primo ha voluto salutare con un applauso.

Lucio Ventura ha ringraziato i colleghi per averlo onorato della fiducia e di "tante belle parole che mi fanno sentire il peso di questa funzione che mi avete attribuito. Chiederò a tutti voi di starmi vicino perché sarà un lavoro impegnativo".