Lucia Trigiani nuovi assessore ai Lavori Pubblici di Manfredonia

Ieri sera il sindaco Gianni Rotice ha firmato la nomina di Lucia Trigiani ad assessore ai Lavori Pubblici, prende il posto di Angelo Salvemini. Eletta nella lista 'Strada Facendo', avrà la delega ad Infrastrutture e Rete viaria, Manutenzione beni pubblici, Trasporti, Impianti sportivi, Edilizia scolastica e Portualità.

Con lo stesso decreto sono state assegnate alcune deleghe che erano in capo al sindaco. A Giuseppe Basta, vicesindaco ed assessore alla Transizione Ecologica, la Cultura, Polizia Locale, Scuola ed Educazione Civica. All'assessore Antonio Vitulano - Sviluppo, Occupazione, Sport - la delega alle Aree Industriali, mentre all'assessore Antonella Lauriola - Risorse Finanziarie e Programmazione - è stata assegnata la Protezione Civile. "Si rafforza e prende nuovo slancio l'azione della Giunta e della nostra Amministrazione. Pronti già da domani mattina a nuove sfide ed obiettivi da raggiungere per far crescere Manfredonia"