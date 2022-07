Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il V Congresso regionale Uil Puglia, ha designato Luca Maggio nuovo coordinatore della Uil Foggia. Nato a San Giovanni Rotondo il 4 aprile 1973, Luca Maggio ha sviluppato un’esperienza sindacale di lungo corso negli ambiti della cooperazione, del volontariato, dell’inclusione sociolavorativa, della lotta al caporalato e al precariato.

Di recente, è stato responsabile Italuill Foggia di due importanti progetti di inclusione sociolavorativa a favore di richiedenti asilo (Sprar Ischitella, Sai Stornara). “Insieme, con il supporto di tutti, con il gioco di squadra e l’interazione tra categorie, servizi, lavoratori continueremo a raccogliere buoni risultati in tema di tutela e valorizzazione del territorio, inclusione, lotta al precariato e al caporalato, estensione dei diritti di cittadinanza. Abbiamo raggiunto risultati straordinari in questi anni e sono convinto che abbiamo le risorse, le qualità e le competenze per il nuovo salto di qualità: la costruzione sindacato delle persone”, le prime dichiarazioni di Luca Maggio.