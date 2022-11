Luca Maggio: “Gestione rifiuti a Foggia rischia di trasformarsi in emergenza”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“È inconcepibile spremere come limoni i contribuenti foggiani, già gravati da inflazione e caro bollette, senza garantire una gestione ottimale del ciclo rifiuti nel capoluogo”. Questo il commento di Luca Maggio, Coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia, sulla gestione dei rifiuti a Foggia. “In tutta la città i cassonetti traboccano di rifiuti. Sono scene che fanno male al decoro urbano, oltre che alla salute pubblica e le proteste di questi giorni sono più che giustificabili”, afferma Maggio che prosegue: “I cittadini foggiani pagano tasse significative per un servizio inesistente: dov’è la raccolta differenziata? A questo punto è giusto che i commissari straordinari e AMIU, si assumano le proprie responsabilità e rendano conto alla comunità su quali misure intendono mettere in atto per superare quella che si sta trasformando in una vera e propria emergenza!”