Tasso c'è con 'Noi moderati', Udc foggiano a mani vuote: “Ci siamo sacrificati”

Sotto le insegne di ‘Noi moderati’ ci riprova il deputato uscente di Manfredonia Antonio Tasso. È candidato alla Camera in quota Coraggio Italia, il movimento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in coalizione con Noi con l’Italia di Maurizio Lupi, Italia al Centro di Giovanni Toti e l’Udc di Lorenzo Cesa. Occupa il secondo posto nel collegio plurinominale Puglia 01 Foggia-Cerignola-Andria. La capolista è Martina Semenzato, candidata anche in Veneto e in Piemonte, vicina al sindaco Brugnaro. Nella stessa lista figura i nomi di Antonella Biancofiore dall’Alto Adige, e Antonio Lattanzio di Barletta in quota Udc.

Nel collegio plurinominale P02 Molfetta-Bari compaiono i nomi di due candidati della provincia di Foggia: si tratta di Soccorsa Chiarappa di San Severo, anche lei indicazione di Coraggio Italia, al secondo posto dopo il capolista Marco Rizzone, deputato uscente della Liguria, e in quarta posizione c’è Simona Dado di Manfredonia, che ha collaborato con il deputato Tasso. "Non i soliti nomi - scrive Chiarappa - ma persone che hanno dimostrato anche fuori dalle istituzioni di portare le istanze del territorio nelle sedi opportune. In questo partito la meritocrazia viene premiata".

Il capolista al Senato in Puglia è il coordinatore regionale di Noi con l’Italia Luigi Morgante. Al secondo posto c’è l’assessore alle Politiche per l'intercettazione dei finanziamenti comunitari del Comune di Monopoli, Angela Pennetti, che proprio in queste ore ha lasciato la Lega. Dopo di lei compare il nome di un foggiano, Umberto Candela, dirigente nazionale ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e assessore allo Sport del Comune di Foggia nei primi anni 2000, entrato in quota Coraggio Italia al seguito di Antonio Tasso. “Sento fortemente di condividere il progetto di questo neonato movimento basato su temi cari al nostro territorio quali il lavoro, la sicurezza e la sostenibilità ambientale – ha affermato Candela annunciando la sua candidatura - Assieme ai tanti amici che mi hanno sempre sostenuto in rappresentanza delle reti di associazioni di Foggia e provincia, immancabilmente impegnate per la promozione della cultura, dello sport e del sociale, sono certo che sapremo offrire il necessario contributo affinché il nostro Paese riesca a portare al governo nazionale le sue forze migliori e più autentiche”. Al quarto posto c’è Tiziana de Feo di Noi con l’Italia, vice presidente di Confassociazioni Puglia.

Il deputato manfredoniano Antonio Tasso, che ha lavorato alle liste, promette di non condurre una campagna elettorale contro quacolcosa o quacuno: “Porterò avanti le proposte che, con il nostro leader Luigi Brugnaro, abbiamo individuato, grazie alla sua grande esperienza amministrativa e produttiva, e che prevedono alcune iniziative molto interessanti per il nostro territorio”, annuncia. Chiede agli elettori il lasciapassare per “continuare a rappresentare chi ha meno voce”. Al suo fianco “validi amici, vecchi e nuovi, ed anche i cittadini che hanno apprezzato il mio impegno per il territorio, per le sue infrastrutture, per le categorie produttive e per alcune battaglie sociali, come i lavoratori fragili e i docenti di sostegno, per i quali continuerò a presentare proposte emendative anche al DL Aiuti 2, che verrà esaminato a settembre, o come le esigenze degli italiani all'estero, o come la valorizzazione della produzione territoriale”.

Dopo un’incessante spola tra Foggia e Roma, l’Udc locale se ne torna a mani vuote. Non compaiono i nominativi del consigliere comunale di San Giovanni Rotondo Giuseppe Miglionico alla Camera e del consigliere provinciale Udc Antonio Zuccaro al Senato, in odor di candidatura. Niente da fare anche per il commissario provinciale Francesco D’Innocenzio, ed è lui a spiegare a FoggiaToday come sono andate le cose: “Di comune accordo con il segretario nazionale Lorenzo Cesa, abbiamo ritirato le candidature per far sì che quadrassero i conti a livello nazionale. Ci siamo sacrificati, ma facciamo parte dei moderati e faremo la nostra campagna elettorale per il centrodestra”.