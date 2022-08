Forza Italia punta su Giandiego Gatta, salta il turno Antonio Potenza

Confermata la candidatura di Giandiego Gatta alla Camera nel collegio uninominale Puglia-U02 Cerignola che include Manfredonia e il Gargano, niente da fare per il sindaco di Apricena Antonio Potenza. Il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis, e il vice commissario, il senatore Dario Damiani, stamattina hanno depositato in Corte d’Appello le liste dei candidati azzurri alle elezioni politiche del 25 settembre. Bocche cucite tra i berlusconiani della provincia di Foggia fino a quando le candidature hanno assunto il crisma dell’ufficialità.

Al settimo cielo il consigliere regionale di Manfredonia, pronto a coronare il suo percorso politico a Roma: “Abbiamo fatto tantissime cose insieme, tutti insieme, per far sentire forte la voce della nostra terra in Consiglio Regionale ed ora abbiamo la possibilità di rivendicarne i diritti in Parlamento. Sento il peso di questa grande responsabilità, ma avverto anche l’emozione che pervade l’uomo quando, dopo anni di impegno e passione, può fare un passo in avanti nella strada che si è scelta”. Con un pensiero all’amato papà, come dedicando questa sfida al “migliore dei maestri”, si lancia a capofitto in una nuova avventura: “Da Lassù, ne sono certo, ho ‘qualcuno’ che fa già il tifo per me”. In caso di elezione, lascerà il posto in Consiglio regionale a Napoleone Cera, che aveva già promesso di portare in dote i suoi voti. Solo alla convention del 9 agosto scorso, a giudicare dai sorrisi smaglianti, sembrava fatta per Antonio Potenza, ma non è arrivato il suo turno e non dev’essere un boccone facile.

Nel listino proporzionale compare il nome di Rosa Caposiena, consigliera comunale di San Severo al secondo posto nel collegio plurinominale Camera Puglia P01 Foggia-Cerignola-Andria, che ha fatto valere la sua militanza: “La mia candidatura nel listino proporzionale della Camera dei deputati in seconda posizione mi rende enormemente orgogliosa del lavoro che stiamo facendo da anni sul territorio e del lavoro da opposizione al centrosinistra. È una sfida che raccolgo con umiltà e la passione di sempre. Adesso rimbocchiamoci le maniche”.

Dietro di lei c’è il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro che parla di un “ennesimo gesto d’amore” per il suo partito: “Una candidatura puramente di servizio per contribuire a riportare Forza Italia e il centrodestra al governo del nostro Paese”. Spirito che accomuna un po’ tutti i candidati inseriti nei listini bloccati che non appaiono in posizione utile per l’elezione. Capolista è Marcello Lanotte della Bat. Nel listino plurinominale per il Senato compare al quarto posto anche il nome dell’avvocato Antonio Ciarambino, dirigente regionale del partito.

Il commissario regionale di Forza Italia, onorevole Mauro D’Attis, e il vice commissario, senatore Dario Damiani, presentando le liste parlano di “territorio, consensi, curriculum evocativi di precisi valori di Forza Italia”, e di una squadra “forte e competitiva”, fatta di persone “competenti, autorevoli, con un largo consenso, radicamento sul territorio ed una storia pregna di significato”. Loro ci riprovano assieme agli altri uscenti, la senatrice eletta in Lombardia Licia Ronzulli, Francesco Paolo Sisto e Michele Boccardi, e all’eurodeputato Andrea Caroppo, che proprio a Foggia, in occasione dell’ultima convention, aveva escluso un suo coinvolgimento diretto.

Forza Italia ha piazzato in Puglia anche Rita Dalla Chiesa, candidata nel collegio uninominale di Molfetta e capolista nel collegio plurinominale Molfetta-Bari. “Siamo orgogliosi delle scelte compiute dal nostro partito – hanno concluso D’Attis e Damiani - abbiamo messo in campo le migliori energie che, ne siamo certi, potranno dare il loro contributo di qualità all’interno delle istituzioni nazionali, in difesa dei valori di Forza Italia e degli interessi esclusivi dei pugliesi ed italiani tutti”.