Sinistra Italiana sceglie Cannerozzi: l'avvocato foggiano candidato alle Europee con l'ex assessora Maraschio

L’avvocato foggiano Fedele Cannerozzi è candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo nella lista ‘Alleanza Verdi Sinistra – Avs’ nella Circoscrizione Meridionale che comprende Puglia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

A presentare le candidature in quota Sinistra Italiana Puglia è stato il presidente nazionale di SI ed ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, in una conferenza stampa a Bari.

“Ho accettato l'invito del partito in cui milito da sempre, per rappresentare, nel Parlamento Europeo, una forza politica che da sempre, con coerenza e senza tentennamenti, in Italia e nei territori, ha lavorato e lavora per i Diritti (civili, sociali e ambientali), per il Lavoro e per la Pace”, ha detto Cannerozzi, che in passato ha anche ricoperto il ruolo di presidente dell’Ente Fiera di Foggia.

Capolista di Sinistra Italiana per la Circoscrizione Sud è Anna Grazia Maraschio, ex assessore all’Ambiente della Regione Puglia, ‘licenziata’ qualche giorno fa da Michele Emiliano.

“Non nego di essere stata titubante in un primo momento, forse ancora stordita dalle vicende della giunta regionale pugliese – ha commentato -. Ma è stato decisivo l'entusiasmo dei pugliesi, l'ondata di stima e di solidarietà, le centinaia di messaggi con suggellate due parole: vai avanti. Allora ho deciso di andare avanti veramente, di proseguire questo cammino della politica attiva”.

Nella lista Alleanza Verdi Sinistra per la Circoscrizione Sud sono candidati Mimmo Lucano; Rosa D’Amato; Francesco Emilio Borrelli; Anna Grazia Maraschio; Fataver Susan; Fabia Armano; Fedele Cannerozzi; Natale Cuccurese; Maria Pia Funaro; Giovanni Germano; Francesca Imperatore; Alessandra Mariano; Anna Orabona; Giulia Persico; Gerardo Pontecorvo; Valeria Spinelli; Rosario Ternullo; Sergio Ulgiati.