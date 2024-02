Dal Polo della Creatività in Fiera a Foggia città turistica: in 13 slide cinque anni di mandato

Sono sintetizzate in 13 slide le linee programmatiche 2023/2028 della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo.

Sono state approvate dalla Giunta comunale il 21 febbraio, primo giorno di lavoro a Palazzo di Città del segretario Alfredo Mignozzi, che ha partecipato alla seduta.

A norma di Statuto, il sindaco, entro 45 dalla nomina degli assessori, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Dal 14 dicembre sono passati 70 giorni ma, di norma, nessuno rispetta la scadenza.

Gianni Mongelli, sindaco dal 2009 al 2014, si trascinò per anni la bozza in meno di 20 pagine, quasi fosse restio alla formalità della presentazione.

Il primo programma di mandato 2014-19 di Franco Landella, che constava di 42 pagine, fu presentato l’anno successivo alla sua elezione e, nella prima formulazione, risultò copincollato da Jesi e Brescia. L’allora sindaco si giustificò spiegando che era stato allegato un documento sbagliato, “un errore materiale”. Fu sostituito con le più modeste 23 pagine.

Nel 2020, dopo i primi cinque anni, portò le linee programmatiche in Giunta dopo più di un anno dall’elezione, ed erano racchiuse in 66 pagine fitte di inchiostro.

Insomma, da un beve excursus degli ultimi 15 anni emerge che la sindaca ha battuto i record.

Quanto alla forma, è una lista di spunti in cui si declina la città: Cultura, Legalità, Solidarietà, Sostenibilità, Sviluppo, Benessere, Conoscenza, Cittadini e Domani.

A partire da un obiettivo generale, un elenco puntato fissa, in modo schematico, gli indirizzi. Dovrebbe rappresentare la stella polare dell’amministrazione e tracciare la rotta.

Non si può certo dire che sia un libro dei sogni, quanto semmai, in buona parte, ordinaria amministrazione, a parte qualche guizzo, senza smentire lo slogan della ‘rivoluzione della normalità’. Non prevede grandi stravolgimenti e neanche grossi slanci futuristici. I buoni propositi appaiono alla portata. Si marca la differenza soprattutto nell’approccio metodologico e si riannodano i fili interrotti della gestione della città.

In materia di politiche culturali, la sindaca si ripropone l’ambizioso obiettivo di creare un ecosistema culturale che posizioni la città come punto di riferimento a livello regionale, nazionale ed europeo. Promette, tra le altre cose, una gestione imparziale e trasparente dei fondi pubblici e un rafforzamento della partecipazione cittadina e della coprogettazione.

Nel programma c’è spazio anche per le periferie con la realizzazione di nuovi spazi per la creatività, e si punta a strutturare percorsi culturali con la promozione di un’offerta integrata che comprenda polo museale, ipogei e parchi archeologici.

Grandi eventi culturali potrebbero trainare Foggia Città Turistica, immaginata anche all’interno di una rete turistica integrata con le Città federiciane. La figura di Federico II ricorre anche nel paragrafo dedicato alle Politiche Giovanili e all’Internazionalizzazione, con la sua valorizzazione in eventi culturali.

Confermata l’immediata ripresa dei gemellaggi con le città di Pescasseroli, Göppingen e Quimper.

Nella Città della Legalità aprirà un ufficio per coordinare azioni di sicurezza e legalità e sarà attivato un numero dedicato alle segnalazioni di fenomeni di illegalità. Saranno promossi, inoltre, progetti per la quarta stazione dei carabinieri. Saranno coinvolti anche gli studenti, con una consulta studentesca per la legalità, la lotta alla criminalità, alle mafie e alle discriminazioni, accompagnata da una formazione quinquennale.

Nero su bianco c’è la volontà di rinforzare l’organico della Polizia Locale e assicurare il raggiungimento dei parametri previsti dalla legge regionale. È correlato l’aumento delle pattuglie in strada per il controllo del territorio. Si esplorerà, inoltre, la progettazione di una nuova sede e la riattivazione di distaccamenti periferici.

La Città della Solidarietà si ripromette di “attingere a modelli virtuosi”. Si prospetta l’istituzione della Banca del Tempo, la Consulta del terzo settore, un garante dei diritti dei minori e un disability manager.

L’elenco è lungo nella Città della Sostenibilità ed è il più corposo. Il primo punto è l’aggiornamento del Piano industriale di Amiu Puglia, da sottoporre ad una revisione per “adattarlo agli orientamenti politici e migliorare l’efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dei servizi di raccolta e igiene urbana”.

A proposito dei Centri comunali di raccolta, come già accennato dalla vice sindaca Lucia Aprile in occasione della presentazione del servizio di raccolta differenziata per le utenze non domestiche, spunta l’idea di incentivare i conferimenti con buoni spesa o sconti sulla Tari.

Si ipotizza anche un centro mobile di raccolta differenziata che si sposterà per la città per agevolare i cittadini nel conferimento.

In tema di politiche energetiche, come già anticipato dall’assessore Giulio De Santis, l’Amministrazione pensa alla riattivazione di piccoli impianti di produzione comunali e vuole promuovere comunità energetiche in partnership con enti e imprenditoria locali e progetti per la produzione energetica da rifiuti organici.

“Forestazione urbana e connettività verde” sono tasselli della rigenerazione.

Dalla terza slide relativa alla Città della Sostenibilità emerge il contributo marcatamente derivante dal consigliere di Italia del Meridione Pasquale Cataneo, quando si parla di completamento dell’hub intermodale, dell’attivazione dei servizi di connessione tra diverse modalità di trasporto e del miglioramento dell’accessibilità alle stazioni AV e Centrale, con il secondo fronte su viale Fortore.

Si fa strada l’ipotesi di una modulazione della velocità all’interno del centro urbano.

La sindaca si impegna per l’attuazione del progetto della seconda stazione AV, l’implementazione della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia con un nuovo sistema viario in sostituzione del passaggio a livello su via del Mare e per lo sviluppo del Gino Lisa.

Il contributo dell’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio emerge soprattutto nel paragrafo dedicato al randagismo e benessere animale. È pronta a realizzare atre aree dog e ad avviare una trattativa con professionisti per la reperibilità h24.

In materia di attività produttive e commercio, deleghe dell’assessore Lorenzo Frattarolo, l’Amministrazione si impegna a perseguire politiche di incentivazione al ripopolamento con regole di defiscalizzazione per immobili sfitti e a promuovere i Distretti Urbani del Commercio.

Nella Fiera di Foggia la sindaca immagina un Polo integrato della Cultura e della Creatività e, per quanto di sua competenza, appare intenzionata a spingere per lo sblocco delle opere finanziate. In zona Asi, si prevedono interventi di miglioramento di strade, reti idriche ed elettriche e si cercheranno fonti di finanziamento per ampliare l’area industriale.

Nelle linee programmatiche c’è la Consulta cittadina dello Sport, già annunciata dall’assessore Mimmo Di Molfetta, così come un portale dedicato alla realtà sportiva locale, insieme ad una task force per reperire fondi per nuovi impianti.

Nella Città dei Cittadini ci sono i concorsi per rinforzare l’organico, come promesso dall’assessora Daniela Patano, e la riapertura della sede circoscrizionale al rione Candelaro.

Per il trasporto locale si punta all’acquisizione di nuovi mezzi. In tema di opere pubbliche, invece, l’amministrazione Episcopo si ripromette soprattutto di completare le incompiute.

Nella Città del Domani, quanto al Pug, si parla di “aggiornamento e ripresa dell’iter approvativo, portando a definizione compiuta la parte del Pug/S Strutturale e del Pug/P Programmata e verifica degli standard urbanistici per i procedimenti di adozione e approvazione". Si conferma la volontà di recepire le novità introdotte con il Piano Casa della Regione Puglia, come annunciato dall’assessore Giuseppe Galasso.

È prevista la costituzione dell’Urban Center, proposta avanzata dall’Ance per il coinvolgimento degli operatori del settore e della cittadinanza nella definizione degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L’ultima slide è dedicata al Pnrr. I progetti già finanziati “concorreranno a cambiare radicalmente la fisionomia della città”, si legge.

Fino al 2026, gli investimenti complessivi ammontano a 64.494.475,40 euro (57.395.871,16 di finanziamento e 5.115.604,24 euro per premialità conseguite per aver rispettato i tempi di attivazione delle procedure di gara) di cui 1.983.000 di confinamento comunale.

Il documento di programmazione strategica dell’azione amministrativa è stato redatto con il contributo delle forze politiche del campo largo progressista presenti in Consiglio comunale.