La Lega a Lucera corre da sola: il partito di Salvini punta tutto sul candidato sindaco Lilian Brescia

Dopo intenso lavoro preparatorio, la Lega annuncia la candidatura a sindaco di Lilian Dalla Brescia. "Si tratta di una scelta ponderata e coraggiosa - afferma il commissario della Lega lucerina, Raimondo Ursitti - che conclude un percorso di intenso lavoro e confronto in una realtà in cui i partiti, anche di centrodestra, sono alle prese con la costruzione di nuova classe dirigente. La Lega, nel totale rispetto delle scelte compiute dagli alleati, sceglie qui di percorrere una strada ambiziosa e doppiamente sfidante, puntando tutta la sua energia e il suo impegno sul rinnovamento degli uomini, delle donne e delle idee, per costruire dal basso una proposta per Lucera quanto più aderente possibile al profilo della comunità federiciana e alle sue istanze, pienamente calata nei valori di territorialità ed autodeterminazione locale che il partito di Matteo Salvini propugna, in particolare per le realtà amministrative".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovane, donna, non professionista della politica, Lilian incarna perfettamente quel profilo di freschezza e merito a cui ambiva la Lega. "Accanto a lei - aggiunge Ursitti - ci sarà poi una squadra di uomini e donne altrettanto determinata e capace, in grado di competere, anche in solitaria, con le proposte in campo, per offrire a Lucera una nuova prospettiva e un nuovo modo di fare ed intendere la politica di cui questa cittadina ha tanto bisogno. Siamo convinti - conclude Ursitti - di aver fatto un bel lavoro per la città, coraggioso e generoso, per la buona riuscita del quale devo ringraziare quanti si sono spesi instancabilmente, in particolare il subcommissario Marcello Ferrante. Siamo parimenti certi che gli elettori sapranno riconoscere bontà della ratio e della meta, e consegnare a questa città una folata di freschezza, pulizia e determinazione con la prima donna sindaco del comune di Lucera".