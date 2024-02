Caccia del sindaco a un "compagno di merende" del giornalista: lettera surreale ai capigruppo di maggioranza

“Leggo con stupore notizie giornalistiche diffuse da Michele Cirulli, compagno di merende di qualcuno di voi”. È l’incipit di una comunicazione che, a una prima lettura, appare surreale, indirizzata ai capigruppo consiliari di maggioranza, a firma del sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

Non si tratta di un fake, com’era pure ipotizzabile. Su carta intestata del Comune, la missiva reca la data di ieri, 15 febbraio. Michele Romano, Domenico Bellapianta, Vincenzo Sforza, Antonella Summa e Rocco Dalessandro venivano convocati d’urgenza, alle 19, con l’ordine del giorno “dimissioni del sindaco”.

Le paventate dimissioni, per la cronaca, sono rimaste solo su carta e oggi il sindaco è ancora saldamente in sella.

I toni, a tratti grotteschi, non si ammorbidiscono nel testo della convocazione. “Il compagno di merende è pregato di non dare informazioni a Michele Cirulli, in caso contrario perderà per sempre il mio saluto”, prosegue il sindaco.

Il collega di Marchiodoc.it si era limitato a raccontare retroscena della vita politico-amministrativa e, in particolare, aveva riferito di una richiesta, protocollata, di verifica e azzeramento della Giunta pervenuta da Cinquestelle, emilianisti di Con e Senso Civico.

'Normale amministrazione', si direbbe. Evidentemente, però, il sindaco cerca un presunto delatore nelle sue file. “Sono qui per servire la mia città con puro disinteresse personale. Qualcuno di voi, in questi due anni, non ha imparato nulla pur godendo del mio esempio”, conclude.

La missiva presta il fianco alle opposizioni. Il consigliere comunale Rino Pezzano (Avanti Cerignola), senza mezzi termini, lo definisce uno "spettacolo indecente".