Comuni sciolti per mafia al voto, pochi giorni per inviare le liste provvisorie a controllo volontario antimafia

In vista delle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre, la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, onorevole Chiara Colosimo, ha scritto ai componenti della commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia.

Nella missiva stimola la promozione, in maniera capillare, della disciplina, recentemente introdotta nell’ordinamento, che prevede che i rappresentanti di partiti, formazioni politiche, movimenti e civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati e su base volontaria, le liste provvisorie delle candidature.

Lo stabilisce l’articolo 1, comma 4, della legge istitutiva della Commissione parlamentare.

Per consentire alla Commissione la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature, la legge prevede che la trasmissione avvenga entro il 75esimo giorno antecedente alla data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

Il pronunciamento non ha un valore legislativo rispetto alla incandidabilità ed ineleggibilità dei soggetti che non rispondano ai criteri previsti né prevede sanzioni, ma ha una valenza etica e morale.

Il Comune di Foggia, nella particolare materia, fanno sapere da Palazzo di Città, si rende disponibile ad ogni forma di collaborazione volta a favorire una proficua competizione elettorale.

“Condividiamo e, quindi, aderiamo all’invito rivolto dalla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ad applicare il codice di autoregolamentazione per le candidature e per questo, nei prossimi giorni invieremo, la lista dei candidati consiglieri di Fratelli d’Italia per le elezioni del 22 e 23 ottobre prossimi, perché la Commissione possa verificare la sussistenza di eventuali condizioni che rendono ‘non opportuna’ la candidatura – ha dichiarato il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Foggia e vice ministro Galeazzo Bignami - Ma rassicuriamo la presidente Colosimo e i foggiani che saremo noi i primi a essere attenti nelle scelte, perché siamo convinti che Foggia merita di voltare pagina e per farlo dobbiamo cominciare a farlo dalle scelte di base: il cambiamento deve partire da ognuno di noi, ma soprattutto da tutti coloro che vogliono per la città un futuro diverso e migliore”.