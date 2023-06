"Foggia non è persa". Monito di Europa Verde Puglia dopo Brindisi: "Il Pd cambi registro"

“Foggia non è persa, è un obiettivo raggiungibile per il centrosinistra, ma c'è un ma: il centrosinistra è una realtà plurale basata sul rispetto reciproco e delle peculiarità dei territori, e su Brindisi non c'è stato niente di tutto questo. Chiediamo che su Foggia il Partito Democratico cambi registro e avvii il tavolo per lavorare a una svolta”. È l’altolà di Europa Verde Puglia.

I co-portavoce della federazione regionale, Fulvia Gravame e Mimmo Lomelo, scrivono una lettera aperta al centrosinistra, dal titolo emblematico: “Dove finiscono le responsabilità”.

L’analisi parte da un commento del presidente della Regione Puglia al risultato delle elezioni comunali di Brindisi e della sconfitta della coalizione M5S-Pd. Le parole pronunciate dal governatore sull’ex sindaco Riccardo Rossi, non sono andate giù ai Verdi, che ricordano a Michele Emiliano come avesse amministrato per quattro e dieci mesi con una maggioranza formata da 9 consiglieri del Pd, che esprimeva 4 assessori, compresa la vice sindaca. Confutano, così, la tesi dell’ex sindaco della “sinistra radicale”.

E poi passano ai prossimi appuntamenti elettorali. “Tutta la politica pugliese attendeva l'esito delle comunali di Brindisi e ora è evidente che il M5s non è in grado di rappresentare i territori. Il Pd ne prenderà atto? In autunno si voterà a Foggia dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa – ricordano i co-portavoce di Europa Verde Puglia - Nel capoluogo dauno si sono verificati fatti di sangue anche nei giorni scorsi ed è auspicabile che si lavori per creare un'alternativa al sistema mafioso e violento che attanaglia la città. Chiediamo che si lavori per una coalizione in grado di governare e non di fare testimonianza. Una coalizione di centrosinistra, plurale e da costruire con le forze sane del civismo, dell'associazionismo, dell'imprenditoria e della politica”.

Brindisi è un monito. Da qui, l’invito al Pd. “A Emiliano ricordiamo infine che è stato eletto anche con i nostri voti, ma se ne è dimenticato il giorno dopo – si legge nella lettera aperta - Se vuole gli possiamo spiegare qual è il punto di vista di Europa Verde sulle scelte della sua Giunta”.