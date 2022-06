Il foggiano Conte si affida a Donno: così Il Movimento 5 Stelle prova a ripartire in Puglia

Giuseppe Conte ha messo nelle mani di Leonardo Donno il futuro del Movimento 5 Stelle in Puglia. In attesa di sapere chi rappresenterà il Movimento in provincia di Foggia, il neo cordinatore regionale sente forte il peso responsabilità che ha di ricostruire un rapporto di dialogo, vicinanza e ascolto con i cittadini. "Una volta completata anche la nomina dei referenti provinciali e con la costituzione dei gruppi territoriali, potrà finalmente decollare sui territori il nuovo corso intorno al Presidente Giuseppe Conte, la cui leadership e soprattutto il consenso tra i cittadini restano indiscussi" riferisce il neo coordinatore regionale, che non si nasconde rispetto al risultato delle Amministrative del 12 giugno: "E' tutt'altro che soddisfacente. Abbiamo sempre faticato perché, per diversi motivi, i territori sono rimasti scoperti per troppo tempo, la riorganizzazione è stata rallentata, non c'è stata chiarezza e stabilità anche a causa di frizioni interne che hanno confuso i nostri elettori, ma ora siamo pronti. Per il rilancio in questo nuovo corso è importante anche la decisione del Tribunale di Napoli che oggi ha rigettato il ricorso in sede cautelare per la sospensione del nuovo Statuto e dell’elezione del Presidente Conte".

Donno aggiunge: "In questa nuova fase, coinvolgendo i nostri parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri comunali, i siindaci e i nostri consiglieri regionali, lavoreremo per ripartire più forti e per essere più incisivi nella nostra azione politica e più vicini alle esigenze delle comunità. Dobbiamo anche valutare la questione dei tanti, troppi elettori, che non sono andati a votare. In una città come Taranto, ad esempio, ha disertato le urne quasi un elettore su due ed in questa area del non voto, c’è certamente un pezzo del nostro elettorato che dobbiamo recuperare, entusiasmare, coinvolgere. Bisogna saper intercettare le istanze dai territori e dare risposte concrete, parlare e raccontare cosa abbiamo in mente di fare e aprirci al contributo di tutti coloro che si riconoscono nel nuovo corso del Presidente Conte e nei nostri principi e valori. Dobbiamo ascoltare i cittadini e confrontarci con le imprese, i lavoratori, le associazioni, in modo da dare risposte concrete ai tanti problemi a cui devono far fronte ogni giorno. Così facendo i risultati arriveranno. I nostri avversari non si illudano: il Movimento 5 Stelle entra nella fase due del nuovo corso con forza e determinazione" conclude il pentastellato.