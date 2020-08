La Lega rassicura: "Non ci sono crepe nella maggioranza". Vigiano: "Vittoria in Puglia possibilità per Foggia"

"Non ci sono crepe nella maggioranza". Così il segretario cittadino della Lega, Antonio Vigiano, sulle "ricostruzioni giornalistiche tese artatamente a mistificare ed evidenziare fantomatiche crepe che non sussistono per il semplice fatto che non hanno ragione di essere"

Vigiano puntualizza: "Il centrodestra è saldamente al governo della città di Foggia e le forze politiche che compongono la maggioranza sono unanimemente impegnate a portare avanti l'azione politico-amministrativa demandataci, con ampio suffragio, dagli elettori. È con questa certezza e consapevolezza che la Lega e le forze alleate di maggioranza lavorano in Consiglio comunale e continueranno a farlo, coadiuvando e supportando l'azione amministrativa di Franco Landella e del centrodestra tutto"

E ancora: "Il centrodestra, tanto a livello comunale quanto a livello regionale, sta dando ampia prova di essere coalizione unita e coesa che si appresta a giocare una partita cruciale alle prossime urne per liberare la Puglia dal malgoverno della sinistra del Partito Democratico, così come già fatto a Foggia, dove stiamo riparando ancora ai danni lasciati in eredità da un decennio totalmente fallimentare di centrosinistra"

Vigiano conclude: "Un'azione che oggi non potrà che essere condotta con maggior vigore e slancio, nella consapevolezza della valenza che assume per Foggia la possibilità, finalmente, di chiudere la filiera politico-istituzionale a livello regionale".